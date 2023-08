Zdravotní sestra zavraždila 7 miminek: Dostala doživotí! Dětem ubližovala kvůli posedlosti doktorem

Odsouzená v červnu 2015 a v následujících 13 měsících „promyšleně, vypočítavě a lstivě“ v nemocnici v anglickém Chesteru vraždila a pokoušela se vraždit novorozeňata, která jí byla svěřena do péče, uvedl v pondělí soudce James Goss. K Letbyové při vynášení rozsudku soudce hovořil nepřímo, jelikož odsouzená se rozhodla zůstat ve své cele a na slyšení se nedostavila.

Vraždila kvůli posedlosti kolegou

Soudní důkazy odhalily šokující motiv vraždění. Ukázalo se, že Lucy novorozeňata úmyslně zabíjela kvůli posedlosti svým ženatým kolegou. Úmyslně vytvářela krizové situace s vědomím toho, že se její oblíbený doktor objeví, aby dětem pomohl.

Přestože vražedkyně trvala na tom, že jsou jen nejlepší přátelé, jejich textové zprávy ukázaly, že ho oslovovala jako „zlatíčko“ a on přiznal, že je jedna z mála zdravotních sester v celém regionu, které by svěřil vlastní děti. Do práce jí také údajně nosil čokolády, plánovali společnou dovolenou, a dokonce ji navštívil u ní doma.

U soudu svědčil proti ní

Všechny šokovalo, když se lékař, se kterým měla Letbyová románek, objevil u soudu, aby svědčil proti ní. The Star uvedl, že Lucy se nervově zhroutila a snažila se opustit lavici obžalovaných.

Nyní se předpokládá, že lékař pracuje v jiné nemocnici v jiné části země.