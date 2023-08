Dívka (13) po znásilnění musela porodit dítě: Úřady jí potrat zakázaly!

Americký stát Mississippi šokoval případ teprve třináctileté holčičky, která vystupuje pod jménem Ashley. Dívka musela porodit dítě poté, co byla znásilněna cizím mužem a otěhotněla. Žákyně základní školy nemohla podstoupit potrat kvůli přísným protipotratovým zákonům, které ve státě platí. Na interrupci by musela cestovat dlouhých devět hodin do Chicaga, ovšem to si rodina z finančních důvodů nemohla dovolit.