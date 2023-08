Guru Jára konečně za mřížemi v Česku: Mrazivý příběh sexuálního násilníka

Transport muže odsouzeného za několik znásilnění. Policisté ho po letech přepravili z Filipín do České republiky. | Policie ČR

Čeští policisté 9. srpna konečně dosáhli svého a Gurua Járu se podařilo převést do Česka.

„Po vyčerpání všech legálních prostředků pro zabránění návratu do Česka bylo jasné, že se muž bude návratu aktivně bránit. O to složitější bylo eskortu naplánovat a co nejvíce eliminovat možné potíže při přestupech a pohybu s uprchlíkem na letištích. Air Marshalům cizinecké policie výrazně pomohl nový letecký spoj Tchaj-pej – Praha, který umožnil eskortu s minimální dobou čekání a počtem přestupů v některém z evropských či arabských dopravních uzlů,“ popsal mluvčí policistů David Schön.

Do Česka přiletěl guru Jára v kraťasech, volnějším tričku a s kšiltovkou na hlavě. Po výstupu z letadla procházel s policisty bez pout a s rukou v kapse. „Eskorta z Manily trvala téměř 24 hodin a proběhla bez závad,“ popsal ve videu velitel eskorty. Po výstupu z letadla zamířil Dobeš rovnou do policejní dodávky, která ho převezla do jedné z pražských věznic.

V cizině zatím stále zůstává Dobešova spolupracovnice Barbora Plášková. „Předpokládáme, že stejnou cestou se v průběhu několika týdnů do ČR vrátí i žena, která byla v totožném případě také pravomocně odsouzena,“ dodal Schön.