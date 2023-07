Richard Š., Guru Jára nebo Josef Škrla: Sektářské kauzy, které šokovaly Česko!

Svědkové Jehovovi - ilustrační foto | Profimedia

Jednou z nejznámějších náboženských společností vyskytující se mimo jiné i v Česku jsou Svědkové Jehovovi. Ti na území dnešní ČR začali působit již v roce 1912, zaregistrováni byli v roce 1934. Po druhé světové válce a po roce 1948 skončili členové v ilegalitě, jako oficiální byla církev zapsána před 30 lety.

Svědkové Jehovovi věří ve stejného boha jako křesťané, kterého označují Jehova a tvrdí o sobě, že na rozdíl od jiných církví se snaží žít přesně podle Bible. Věří tomu, že Ježíš přišel z nebe na zem a dal svůj dokonalý lidský život jako výkupní oběť. Ježíše neuctívají ani nevěří tomu, že je všemohoucím Bohem. Neuctívají kříž ani žádné jiné symboly. Jsou například přesvědčeni, že Vánoce jsou pohanské svátky, a proto je neslaví. Křesťanské církve o nich hovoří jako o sektě a kritizují jejich totalitní organizaci i jejich způsoby misie.

Kontroverzi spjatou s tímto hnutím vzbudil případ z roku 2004. Tehdy soudy řešily situaci, kdy členové sekty odmítali povolit chemoterapii včetně krevních derivátů pro svého malého syna, který onemocněl rakovinou. Soudy nakonec daly za pravdu lékařům a léčbu umožnily s tím, že zdraví dítěte je důležitější než rodinné vazby.

V minulosti členové církve odmítali transfuze krve, „protože podle Boha to není správný způsob použití krve“. Do povědomí veřejnosti vyšli Svědkové Jehovovi poté, co veřejnosti nabízeli své tiskoviny Strážná věž a Probuďte se! a to na veřejných místech nebo častěji u náhodných lidí přímo u nich doma.