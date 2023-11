Drsné video z liberecké nemocnice: Maniak demoloval zařízení, personál s pacienty se musel zamknout na sále

Šokující video z prostorů Krajské nemocnice v Liberci zveřejnil samotný špitál. Vše začalo v sobotu kolem půl desáté odpoledne, kdy na urgentní příjem přivezla záchranná služba podchlazeného muže, který měl mít omrzliny.

„Položili ho na lůžko, když pak přišel k sobě, začal projevovat známky nepřiměřené agresivity,“ uvedl mluvčí liberecké nemocnice Václav Řičář. Jak je vidět na videu, muž na pokoji strhl dva závěsy, vyběhl ven na chodbu, kde začal pobíhat nesmyslně pobíhat a šermovat rukama.

Rychlá reakce zdravotníků

Zdravotnický personál na nebezpečnou situaci okamžitě reagoval. „Staniční bratr Zdeněk Jindříšek mezitím zorganizoval, že se personál pozamykal v sále. Pacienti utekli. Muž pak vyběhl ven, kde už na něj čekala přivolaná naše bezpečnostní služba,“ dodal mluvčí s tím, že muže uklidnil kromě čerstvého vzduchu i paralyzér.

Dotyčný před tím ještě stihl vylomit plexisklo příjmu na urgentním příjmu a vystrašit muže na kolečkovém křesle. Toho ale pohotově sestřička zatáhla do místnosti. Do šesti minut od zpacifikování pak přijela policie, která si agresora převzala.

Škoda na majetku půjde podle Řičáře do desetitisíc korun. Agresivní muž skončil na psychiatrickém oddělení, policie u něj nenaměřila alkohol ani drogy. Je tak otázkou, proč v nemocnici tak řádil. Pro zdravotníky to ale, bohužel, není nic nového. „V týdnu to jsou dva, tři případy verbálního nebo středně silného fyzického násilí. Není to nic, co by se stávalo jen zřídka,“ upozornil mluvčí nemocnice.