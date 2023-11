Opilá řidička havarovala s luxusním sporťákem: Před policisty uprchla do Číny!

Opilá šoférka havarovala ve stošedesátikilometrové rychlosti. Číňanka jako zázrakem přežila, ale její spolucestující drastickým zraněním podlehla. Americký soud řidičku obvinil ze zabití z nedbalosti. Než ale policisté stihli osobu zatknout, odletěla do rodné Číny.

Tragickou událost zachytily dopravní kamery. Na záběrech lze vidět Porsche 911 bílé barvy, jak se řítí nočními ulicemi Bellevue ve státě Washington. V jednu chvíli sporťák dostane smyk a v plné rychlosti nabourá do bezpečnostní bariéry, která jej vymrští do vzduchu.

Když kolem čtvrté ranní na místo dorazili záchranáři, museli dva cestující z vraku vyprostit pomocí hydraulických kleští. Šestadvacetiletá Ting Yeová utrpěla jen lehká zranění, ale její spolucestující Yabao Liuová (27) takové štěstí neměla. Dle záznamů byli mladí Číňané v USA kvůli pracovním záležitostem, uvedl deník Daily Mail.

Jak je zřejmé z policejní zprávy, řidička měla být silně opilá. Šoférka byla převezena do nemocnice Harborview. Poté měla ihned odjet do Kanady a odtud letět do Číny. Vše stihla před tím, než ji prokuratura okresu King obvinila ze zabití a vydala na ni zatykač.

Vzhledem k tomu, že se žena již nenachází v zemi, byl případ předán americkému ministerstvu spravedlnosti. Peking však není povinen svou občanku vydat.