Smrt mladého Čecha (†21) u Baltu: Společně se Slovenkou spadli z balkónu!

Podle informací polského zpravodajského webu Wydarzenia spadl z hotelového balkónu jednadvacetiletý Čech a o dva roky starší Slovenka. Oba byli ve vážném stavu převezeni do kolobřežské nemocnice Regional Hospital.

Mladík později zemřel. Žena pád přežila, ale musela podstoupit náročnou operaci. Případem se zabývá policie. Její mluvčí Ryszard Gąsiorowsk však uvedl, že nic nenasvědčuje tomu, že by dvojici chtěl někdo zabít nebo že by se pokusili o sebevraždu. Nenechali dopis na rozloučenou a nejsou ani žádné důkazy o tom, že by s nimi někdo na pokoji byl nebo že by mezi nimi došlo k hádce.

Pravděpodobně šlo o velmi nešťastnou náhodu.