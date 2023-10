Měkké a pohodlné: Nové ochranné límce se líbí psům a páníčkům, fandí jim i veterináři

Límce od VymazlenejCZ mají oproti běžně používaným plastovým řadu výhod. „Jsou pohodlné, měkké, omyvatelné. Majitel nemá omlácené nohy a pejsek odřený krk. Pohodlně se v něm nažere, napije, vyskočí na gauč a hlavně se v něm dobře spí,“ popsala zástupkyně firmy Petra Žaludová s tím, že používat je mohou i kočky. Límce vyrábí v různých velikostech, šijí je přitom přímo na míru. „Potřebujeme vědět nejen míry pejska, ale také jeho věk, povahu, a samozřejmě i důvod, proč límec potřebuje,“ řekla Petra.

Firma šije límce v různých velikostech, udělají ho na míru pro vlkodava i dvoukilovou čivavu | Jana Ulrichová

Veterináři je chválí

Měkké límce doporučují i veterináři. „Spousta pacientů a vlastně i páníčků je snáší mnohem lépe. Pro pejska jsou mnohem komfortnější, protože jsou z molitanu, který se ohne,“ řekla Markéta Tučková z plzeňské Veterinární kliniky Kleisslova. „Psi v nich zvládají pooperační péči mnohem lépe, protože nejsou vystresovaní stísněným prostorem plastového límce,“ dodala. Zároveň ale připustila, že jsou případy, kdy tyto límce vhodné nejsou. „Nehodí se na zranění v oblasti hlavy, případně na zranění pacek, protože zvídavá zvířátka se naučí, že se měkký límec dá ohnout a k pacičce se tak dá dostat. Na zranění v oblasti hrudníku, břicha nebo po operacích, je ale ideální,“ řekla.

Pes se s límcem pohodlně nají i napije | Jana Ulrichová

Pomáhají útulkům

Zástupci firmy mají nejen dobré nápady, ale i dobré srdce. Od začátku podporují opuštěná zvířata, psům a kočičkám z útulků a spolků dodávají límce zdarma. Teď se navíc rozhodli věnovat část říjnové tržby dvěma záchranným spolkům, psímu hospicu Dejte nám šanci v Bukovince a spolku Dočasky De De. „Chceme pomáhat pejskům, protože jsme srdcařky, a máme zvířata rády,“ řekla Petra.

Z vlastní zkušenosti

Na nápad šít měkké límce přišla Petra díky vlastní zkušenosti. „Můj předchozí pejsek měl kožní problémy a já jsem neměla to srdce ho nechat v plastovém límci osm hodin, když jsme byli v práci,“ popsala, jak ji napadlo ušít první měkký límec, který pak několik let ležel ve skříni. „Pak můj druhý pejsek Toník musel na kastraci a já ho opět vytáhla. Tehdy jsem si řekla, že by bylo škoda nechat tento nápad zapadnout a nenabídnout límce i dalším lidem,“ řekla.

Firma nabízí i obojky | Jana Ulrichová

Nabízí i obojky

Firma do svého sortimentu zařadila i další produkty, kromě límců vyrábí i psí doplňky, jejichž koupí je možné přispět zvířecím záchranářům. „Vyrábíme sety, obojek a pamlskovník ve stejném designu. Tuto sadu se ještě chystáme rozšířit o vodítka a šátečky,“ řekla Petra Žaludová.