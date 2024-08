Lucky prožil většinu života jako nechtěný. Skončil uvázaný v polích, teď vyhlíží opravdový domov

Luckyho našli uprostřed polí. „Uvázali ho tam a ještě mu dali košík, aby si nemohl překousat vodítko. Naštěstí byl včas nalezen. Putoval do útulku, odkud jsme si ho pak převzali,“ popsala předsedkyně spolku Psí senioři v nouzi Vendula Wolfová, která má nyní Luckyho u sebe v Chrástu na Nymbursku.

Lucky s předsedkyní spolku Vendulou Wolfovou | Jana Ulrichová

Ukrývá se, štěká

To, čím si Lucky prošel, ho poznamenalo. I když je to podle Venduly hodný pejsek, je opatrný, cizích lidí se bojí. „Je potřeba dát mu čas. Zřejmě se opravdu neměl dobře. Myslíme si, že ho někdo i někam zavíral, protože má tendence schovávat se, třeba pod stůl, utíkat a nechce být sám v malé místnosti, to potom i štěká,“ popsala.

Lucky je hezký kříženec zlatého retrívra | Jana Ulrichová

Raději k domku

Vhodnější by proto byl pro Luckyho rodinný dům se zahradou. I v bytě by to ale zvládl, má stoprocentní hygienické návyky, a pokud by noví majitelé potřebovali odejít a nechat Luckyho chvíli o samotě, stačí pustit mu rádio a nenápadně se vzdálit. Jezdí také rád v autě. „Sám si naskočí, lehne si do přepravky a celou cestu o něm nevíte,“ řekla Vendula.

Umí i povely

Lucky bude potřebovat hodně trpělivé a empatické majitele, kteří mu ukážou lepší stránku lidské povahy, než je ta, kterou dosud poznal. „Ideální by bylo, kdyby s ním mohli být co nejvíce,“ řekla Vendula s tím, že i když je Lucky už věkem psí senior, zvládne i delší procházky. Chůze na vodítku mu nedělá problémy a umí i povely sedni a k noze.

Lucky je milý, potřebuje ale čas, aby si na člověka zvykl a získal k němu důvěru | Jana Ulrichová

Na psy startuje

K jiným psům se Lucky nehodí, na ty venku startuje, a nesnese ani kočky. Fenky má naopak rád, ty toleruje. Snáší i manipulaci, například na veterině, i když má zpočátku chuť utéct. „Když vás ale opravdu pozná a získá k vám důvěru, nechá se sebou manipulovat i bez utíkání,“ řekla Vendula.

Najde Lucky konečně dobrý a milující domov? | Jana Ulrichová

Připraven odejít

Lucky je zdravý, připravený najít konečně dobrý domov. Zájemci, kteří by mu ho chtěli poskytnout, mohou kontaktovat spolek Psí senioři v nouzi telefonicky na čísle 776 666 258, případně mohou poslat zprávu prostřednictvím jejich facebookových stránek.