O Jacka už se majitel nemohl starat. Mladý, zdravý, silný pes teď čeká na novou rodinu

Jack (2) je mladý, krásný a zdravý rotvajler, který se ocitl v útulku Psí domov v Řepnici na Litoměřicku poté, co se už o něj jeho majitel, starší pán, nemohl ze zdravotních důvodů dál starat. Jack má ještě všechno před sebou, v útulku proto věří, že brzy najde vhodný domov.

Jack je velmi hravý. „Miluje míče, fotbalistům by je mohl nosit a přihrávat,“ řekla s úsměvem spolumajitelka útulku Jana Kymrová. Dodala, že nyní ho učí základní povely, aby byl už s ohledem na svůj temperament a váhu, která činí téměř 50 kilogramů, ovladatelný. „Zvládá už povely ke mně, sedni a lehni,“ řekla.

Jack miluje míče | Psí domov Řepnice

Kdo ho zvládne?

Protože je Jack kus hafana, potřebuje k sobě člověka, který má zkušenosti s velkými psy a zvládne ho i fyzicky. I když je Jack kliďas, do rodiny s příliš malými dětmi se nehodí, protože by je mohl porazit. Pokud by ho chtěl někdo jako druhého psa v rodině, pak jedině k fence. Ty má rád, může s nimi bez problémů běhat, psí kluky ale nemusí.

Součást rodiny

Jack je čistotný, má hygienické návyky, přesto by se spíš než do bytu hodil k rodinnému domu se zahradou a zateplenou boudou, na kterou je zvyklý. Potřebuje ale kontakt se svým pánem, který mu bude dopřávat dlouhé procházky a bude s ním chodit plavat, protože vodu Jack miluje, rád se v ní koupe a cachtá. „V novém domově musí být součástí rodiny. Je to krásný, báječný pes. Zaslouží si hodné majitele, kteří mu dají lásku, péči a domov,“ řekla Jana Kymrová.

Jack je krásný, mladý, silný rotvajler | Psí domov Řepnice

Volejte, pište

Zájemci, kteří by se chtěli Jacka ujmout, mohou kontaktovat Psí domov v Řepnici buď telefonicky na čísle 602 893 442 nebo písemně na e-mail: marek.maskulanis@seznam.cz.