Sraženému kocourkovi nedávali šanci. Pan Bridgerton si vybojoval život i domov

Kočky končí pod koly aut bohužel často, odnášejí to většinou poraněním nohou nebo pánve. „Pan Brigerton to ale schytal do hlavy. Tekla mu krev z nosu a uší, měl zlomenou čelist a poranění mozku. Jeho stav byl opravdu vážný, okamžitě byl hospitalizován,“ popsla Soňa Schneiderová z Handipet Rescue, projektu spolku Pet Heroes na pomoc psům a kočkám v nouzi.

Kocourek byl několik týdnů hospitalizován | Handipet Rescue

Týdny na klinice

Kocourek byl na tom špatně, měl ale silnou vůli žít, což prokázal už během svého pobytu na pražské Hanima Veterina Clinik. Postupně začal sám sedět a chodit, i když občas upadl nebo chodil do kolečka. A po nějaké době, kdy ho veterinář musel ručně rozkrmovat, začal i sám s chutí jíst. „Tým této kliniky, kde byl Pan Bridgerton několik týdnů hospitalizovaný, o kocourka ve dne v noci pečoval a od začátku dělal všechno pro jeho záchranu,“ řekla Soňa s tím, že díky tomu se mohl pak Bridgerton po dlouhé hospitalizaci přesunout do dočasné péče, kde pokračoval v rekonvalescenci.

Už prohání kočky

Díky péči své dočasné paničky se kocourek postupně zlepšoval v chůzi. „Po nějaké době zvládl i prohánět ostatní kočky v dočasné péči,“ řekla Soňa s úsměvem. Podstoupil také vyšetření u očního specialisty, který potvrdil, že na jedno oko kocourek nevidí, bylo mu proto vyjmuto. Obavy o druhé oko ale byly zbytečné, ukázalo se, že to má v pořádku.

Takhle si pochutnával na jídle po svém přesunu do dočasné péče | Handipet Rescue

Má svou rodinu

Záchrana Pana Bridgetona hřeje dobrovolníky ze spolku u srdce. „Od svého zranění ušel obrovský kus cesty. Dnes je z něj hravá kočka milující měkké polštáře, jídlo a mazlení,“ dodala Soňa s tím, že našel už i svou adoptivní rodinu, která ho miluje takového, jaký je.

Teď už je z Pana Bridgertona krásný spokojený kocour | Handipet Rescue

Staňte se hrdinou

Pan Bridgerton už teď pomoc nepotřebuje, v péči spolku je ale řada dalších handicapovaných zvířat, která jí uvítají. Stačí si na webu Handipet Rescue spolku Pet Heroes vybrat handicapovanou kočičku nebo psa a podpořit je formou adopce na dálku, nebo se koupí certifikátu přidat do Klubu hrdinů a stát se tak hrdinou konkrétního zvířete. Můžete také finančním příspěvkem některému ze svěřenců spolku naplnit misku.