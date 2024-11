Zpět

Plánovala, že zavraždí některé ze svých spolužaček! Schvalovala také masakr z loňského prosince na filosofické fakultě v Praze, kde student postřílel 14 nevinných lidí. Mladistvou dívku, školačku, z jihu Moravy za to Vrchní soud definitivně poslal na dva roky do vězení. Je to první takto přísný trest.