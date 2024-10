Pocta Univerzity 14 obětem střelce z fakulty! Slova jejich nejbližších: Bylo nám ctí, být tvoji rodiče…

Předchozí Další Sdílej: „Ti, kteří v onen temný den zahynuli, zůstávají stále s námi. Nezmizeli a nezmizí.“ Univerzita Karlova (UK) ve zvláštním vydání svého časopisu Forum připomněla památku obětí loňské střelby na filozofické fakultě. „Následující řádky se mi nepíší lehce. Ani dnes, po řadě měsíců. Jak všichni dobře víte, odpoledne 21. prosince 2023 se naše srdce zastavila. Čtrnáct z nich bohužel nastálo čtrnáct nevinných srdcí bytostně spjatých s Univerzitou Karlovou dotlouklo,“ napsala rektorka Milena Králíčková. Na každého, kdo tehdy v budově na Palachově náměstí zemřel, vzpomínají v magazínu jeho blízcí. Další články se pak věnují bezpečnosti či psychické pomoci těm, které tragédie zasáhla. Loni před Vánocemi přišli na fakultě o život dva pedagogové a 12 studentů, dalších 25 lidí bylo zraněno. Pachatel, student fakulty David K. (†24), po činu spáchal sebevraždu. Přestože identita některých obětí je veřejně známá, záměrně uvádíme jen křestní jméno. Univerzita Karlova (UK) ve zvláštním vydání svého časopisu Forum připomněla památku obětí střelby na filozofické fakultě z prosince 2023. Autor: Forum, UK

1. Eva B. (†20) Studentka 1. ročníku FF UK oboru jazyky a komunikace neslyšících

Hrála na kytaru, věnovala se zpěvu a tanci. Rodačka ze středočeských Říčan byla nadšenou milovnicí přírody a turistiky. Proto se už v osmi letech přidala k Lige lesní moudrosti, organizaci »zálesácké dovednosti«. Bavila ji práce s dětmi. Organizovala tábor v rumunském Banátu pro děti českých krajanů. Studium znakového jazyka vnímala podle svých blízkých jako poslání. Ráda chodila na dětská divadelní představení tlumočená do znakového jazyka, aby viděla tlumočníky při práci.

Neúnavně propagoval severskou literaturu a kulturu vůbec. Rodák z Pardubic Jan D. vystudoval finštinu a švédština na Karlově univerzitě, kde později začal i přednášet. Vedl desítky bakalářských i diplomových prací. Měl rád vlaky, hudbu kapely Mňága a Žďorp, finské dehtové pastilky a sladké pečivo. Patřil mezi velmi uznávané lingvisty. Kondolence zaslala řada finských, švédských, polských i německých univerzit.

Mluvil anglicky jako rodilý mluvčí, velmi dobře uměl francouzsky a učil se španělsky. Své jazykové a komunikační nadání se Ad F. rozhodl využít pro pomoc lidem. I on se chtěl stát tlumočníkem ze znakového jazyka. Chodil i na kurzy pořádané organizací pro neslyšící Tichým světem, aby si ho osvojil rychleji. Koníčkem absolventa gymnázia Nový PORG v Praze bylo výtvarné umění, sám také kreslil i maloval.

Ráda si hrála se slovy a psala básně. Milovala český jazyk, a proto se ho také rozhodla studovat. Jako řada jejích spolužáků chtěla Lucie dělat svět lepším. Ke studiu bohemistiky na Filozofické fakultě UK si proto přibrala i obor jazyky a komunikace neslyšících. Zajímala se i o ochranu životního prostředí a udržitelnou módu. Měla ráda hudbu a s láskou pečovala o svoji sbírku květin.

Uznávaná muzikoložka Lenka H. studovala v Irsku, v Nizozemsku a Německu. Hudbu milovala od dětství. Zpívala, hrála na housle. Její kolegové vzpomínají na to, jak na koncerty a sborové akce připravovala švestkové jahelníky, jablečné štrúdly nebo dezerty z černého rybízu z vlastní zahrádky. Kromě staré hudby, kterou studovala na odborné úrovni, měla ráda třeba i jazz. Před mnoha lety se dokonce podílela na založení Jazz Clubu Louny. Věnovala se ale i karate, k němuž ji přivedl její bratr.

Pocházela ze slovensko-české rodiny. Výborně lyžovala, plavala a hrála basketbal. Od 13 let se věnovala atletice. Vrh koulí, hod diskem i kladivem, to byly disciplíny, v nichž měla úspěch. V posledním roce svého tragicky krátkého života zazářila ve vzpírání. Za Sokol Vyšehrad vytvořila v prosinci 2023 národní rekord v nadhozu v kategorii do 23 let výkonem 100 kg. Zároveň Klára milovala studium jazyků a archivnictví, kterému se plánovala věnovat profesionálně. Jejím koníčkem bylo také pečení a bavilo ji i šití.

Na svět přišel předčasně, a to v pouhém šestém měsíci. Vážil sotva jeden kilogram. Ale i díky obětavé péči své maminky vše dohnal. Dětství Adam prožil v jihočeském Suchdole nad Lužnicí. Toužil ale poznávat svět, takže střední školu odešel studovat do rakouského Gmündu. Později se usadil ve Vídni, kde se věnoval slavistice na místní univerzitě. V Praze studoval v rámci projektu Erasmus. Loni na podzim se musel podrobit operaci kolene, po které prodělal plicní embolii. Rodině napsal, že »utekl hrobníkovi z lopaty«. I když se ještě necítil dobře, vyrazil Adam 21. prosince na studijní oddělení fakulty, a to se mu stalo osudným. Po jeho smrti rodina darovala jeho orgány, které zachránily život pěti lidem.

Veselou a empatickou Máju měl každý rád. Zbožňovala čtení knížek, a kudy chodila, tam lidem pomáhala, ať už to bylo v případě zastání, když vycítila nějakou křivdu nebo v rámci dobrovolnictví. Babičky z domova sociální péče už od ní bohužel nikdy nebudou mít upravené nehty. Vždy s úsměvem na rtech byla svá a pro kamarády opravdovou oporou. Blízcí na ni budou vzpomínat jako na velkou inspiraci, kterou pro všechny byla.

Sára kromě svojí rodiny a blízkých nade vše milovala práci s dětmi. Té se věnovala jako vedoucí na táboře a v hlavě jí poletovala myšlenka, že by v budoucnu spojila svůj koníček i s profesí a dělala by učitelku nebo vychovatelku. Snila o tom, že procestuje co nejvíce tajemně a kouzelně působících míst. Navštívila spoustu lokací, kde se točily pohádky, které tolik zbožňovala. Celý rok se těšila na Vánoce a bohužel těch loňských se už nedočkala.

Akční Agáta byla odmala velká sportovkyně plná energie a odhodlání. To zužitkovala ve volejbale, který ji provázel celým životem. Když zrovna neodbíjela míč, vykonávala nějakou jinou činnost, jelikož se většinou ani na chvíli nezastavila. Než aby si doma sedla a na chvíli odpočinula, rozhodla se radši uklidit v pokoji. Jedinou výjimkou, kdy na chvíli zpomalila, bylo čtení knih, do kterých se zvládla zanořit na celé hodiny. Bavilo ji však nejen číst, ale i psát. Za krátký čas, který jí byl vyměřen, jakoby toho chtěla stihnout co nejvíc.

Dobrosrdečná Aneta byla empatická a obětavá dívka s velkým srdcem. Měla speciální vztah k hudbě. Kromě hraní na flétnu se už od útlého věku věnovala tanci. Její zálibou ale nebylo trsání na party, ale spíše břišní tance. Od mala také jezdila na hasičské tábory, což jí vydrželo až do dospělosti, kdy se z ní stala instruktorka. Moc ráda cestovala a zbožňovala Vánoce. Ráda lidem pomáhala, což bylo i jedním z důvodů, proč si vybrala zrovna obor komunikace s neslyšícími nebo proč byla dobrovolnou hasičkou.

Inteligentní a hudebně nadaná Tereza vystudovala gymnázium s rozšířenou francouzštinou, v jejímž studiu pokračovala i na „vejšce" a rozšířila si působnost o překladatelství a komunikaci neslyšících. Byla výtvarně i hudebně nadaná a ve volném čase ráda bubnovala. Milovala svoji rodinu a mezi vrstevníky byla vůdčí osobností, která s každým jednala upřímně, narovinu a s úsměvem. Každý ji měl pro její bezmezný optimismus rád.

Jazykově nadaná Eliška již od dětství nade vše zbožňovala přírodu a vše kolem ní. Svým blízkým vyráběla a věnovala ručně tvořené dárky inspirované právě přírodou. Byla velkou bojovnicí proti věcem, které se jí zdály nespravedlivé. Snila o zlepšení postavení neslyšících v českém vzdělávání, ale na srdci měla i témata jako rovnoprávnost žen nebo LGBTQ+ skupin. Zbožňovala kočky.

Tichá dívka, která v sobě měla plamen. Lucie milovala tanec a díky baletu měla skvěle rozvinuté pohybové schopnosti, což se rozhodla zužitkovat ve znakové řeči. Bavil ji ale i psaný text a brigádničila jako korektorka v novinách. Ve větší společnosti se cítila nesvá a nekamarádila se s každým, nebyla na povrchní přátelství. Měla pár blízkých lidí, se kterými ale měla o to pevnější a hlubší vazby. Byla citlivá, skromná a nesobecká. Ráda tábořila s rodinou.

15. Posilování bezpečnosti Bezpečnosti nyní věnuje univerzita velkou pozornost. Opatření, která univerzita postupně nastavuje, zahrnují zejména školení na krizové situace, případnou úpravu místností ve všech budovách pro efektivnější možnost ukrytí, nastavení systému varování pro všechny studenty a zaměstnance, vytvoření centrálního operačního centra univerzity a další. „Pro obnovu pocitu bezpečí je mimo jiné stěžejní, aby naši zaměstnanci a studující dostali možnost osvojit si nové, praktické dovednosti pro krizové situace. Týká se to například kurzů první pomoci. Podstatný vliv budou ale také mít nácviky chování v krizových situacích v podmínkách našich budov," uvedla pro univerzitní časopis Forum děkanka FF UK Eva Lehečková.