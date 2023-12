Rodina zastřeleného otce a dcerky z Klánovic neslavila Vánoce: Srdceryvná slova sestry a babičky!

Video Na místo odporné vraždy, při níž umřel mladý tatínek se svou dvouměsíční dcerou v Klánovickém lese, nosí lidé květiny, svíčky a jiné drobnosti. (27. prosinec 2023) - David Malík Video se připravuje ...

Procházka lesem se pro rodinu z Klánovic stala osudnou. Střelec taktéž zodpovědný za vraždu 14 osob na FF UK v Praze zde zabil otce a jeho dvouměsíční dcerku. Pátrání po pachateli tehdy zaměstnalo policejní složky, které pročesávaly okolí lesa. Podezření, že zde existuje spojitost mezi střelcem a klánovickou vraždou, se nedávno potvrdilo pomocí balistické analýzy. Střelná zbraň, kterou vrah použil při střelbě na FF UK, se shodovala s tou v Klánovickém lese.

Týden po masakru na FF UK: Pietní místa v centru Prahy se nadále plní svíčkami a dojemnými vzkazy

Letošní vánoční svátky byly pro rodinu zesnulých obzvláště náročné. Na muže pocházejícího ze Slovenska vzpomínala jeho sestra. „Na Slovensku u babičky jsme prožili velkou část dětství. Převážně prázdniny. Z dětství máme spoustu krásných zážitků a vzpomínek. A to díky bratranci a sestřenici a dětem z uličky. Ráda na to vzpomínám,“ popsala žena.

Nikdo z blízkých si nedokáže vysvětlit, proč museli zemřít zrovna oni. Se svou manželkou měl mít Slovák velmi pěkný a idylický vztah. Vychovávali spolu kromě zavražděné dcerky ještě syna. Policie našla v domě střelce z FF UK dopis: Přiznal se k vraždě táty a miminka v Klánovicích

Martina popsala jeho sestra jako nekonfliktního veselého člověka, který měl rád lidi. „Brácha byl můj vzor. Byla s ním velká zábava, byl plný energie, života. Byl opravdu vtipný a jeho nejoblíbenější vtipy byly právě se slovenskou tématikou o bačovi. Byl to miláček všech. Přežil tolik zážitků z cest a dobrodružství, že si to člověk ani neumí představit. Takový on byl.“ Dále je podle ní důležité nezabývat se hloupostmi a uvědomit si, co je v životě doopravdy důležité.

I babička truchlí

O smrti svého vnuka promluvila i sama babička pro web Čas.sk. „Nezlobte se, nezvládám mluvit. Prožíváme obrovský žal. Neměli jsme ani svátky, je to strašné. Dost často sem jezdil. Hned, jak se jim narodila dcera, ještě mi volal, že ji přinese ukázat. Už to nestihl,“ procedila skrze slzy paní Zdenka. Prožívá nyní ty nejsmutnější chvíle svého života.

Psychologická pomoc po střelbě na FF UK: Kam se obrátit?

Stejně tak otec zavražděného vyjádřil svůj zármutek. „Syn byl nejpohodovější chlap, jakého jsem znal. Se všemi vycházel, naprosto se všemi, byl naprosto všestranný, na co sáhl, to se mu podařilo. To byste ho museli znát,“ posteskl si.

Sbírka pro pozůstalé

V současnosti stále probíhá sbírka, která má rodině z Klánovic pomocí. Díky velké lidské solidaritě se vybralo už přes 10 milionů korun. „Jako komunita a přátelé rodiny z Klánovic chceme vyjádřit solidaritu s rodinou, která přišla o otce a malou dcerku. Tato tragická událost zasáhla celou společnost a ještě dlouho jí bude rezonovat. Myslíme na vás a nikdy nezapomeneme... Vybrané prostředky budou využity na terapie, ale i běžné potřeby rodiny,“ stojí v popisu.