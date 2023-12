Svědectví vyděšených studentů, kteří zažili střelbu na fakultě v Praze: Umírat se mi nechce!

O události informovali policisté na sociální síti X. „Aktuálně zasahujeme na náměstí Jana Palacha u nahlášené střelby ve škole. Na místo jedou v současné chvíli všechny složky IZS. Další informace poskytneme ihned, jak to bude možné,“ uvedli. Na místě má být větší počet zraněných.

Mnoho studentů se schovávalo během střelby v ostatních třídách. „Na fildě se střílí na Staroměstské. Žil jsem dobře, umírat se mi nechce, ale co nadělám. Good luck všem v budově. Slyšíme ho ve čtvrtém patře střílet, kdyby to četl... Na 100 % to byla vedlejší třída. Znělo to jako poprava. Nějaká větší zbraň nás probudila a zamkli jsme a domluvili, co dělat, kdyby tam střelec vešel... Pak to osvobozovala policie postupně,“ popisuje hrůzu jeden ze studentů na sociální sítí X.

Podle svědectví studenta Maxe Šámala pro server ČT 24 byla evakuovaná i budova fakulty v Celetné ulici. „Já jsem byl na budově v Celetný, kde jsem měl normálně hodinu, a já jsem skončil přesně ve dvě hodiny. Během toho, jak jsem vycházel ven z budovy, tak v aule nebo v tom foyer stála skupinka policistů v civilu s páskama a řekli mi, ať ihned opustím budovu. A jak jsem opouštěl budovu, tak před univerzitou stáli policisté už normálně se samopaly.“

„Na ochozu Filozofické fakulty nahoře jsem viděl stát člověka, který měl v ruce zbraň a střílel směrem k Mánesovu mostu s určitými prodlevami. Zevnitř Rudolfina jsem dlouho pozoroval, co se děje. Zůstal jsem v budově a byl jsem u oken tak, abych se co nejvíc kryl. Pak dal ruce nahoru a zbraň hodil směrem na vozovku, zůstala ležet u filozofické fakulty. Pak se nahoře objevilo hodně lidí, nevím, zda to byla policie. Odešel jsem od okna a díval jsem se, jak policie evakuuje lidi z filozofické fakulty, odvádí je s rukama za hlavou různými směry, velké množství aut, pobíhání lidí,“ řekl pro ČT 24 ředitel Galerie Rudolfinum, která sídlí na tomtéž náměstí, Petr Nedoma.

Krátce před čtvrtou hodinou policisté uvedli, že střelec byl zneškodněn. „Celá budova je v současné chvíli evakuována a na místě je několik mrtvých a desítky raněných,“ uvedli policisté.