ONLINE: 14 mrtvých po krveprolití na fakultě v Praze! Česko vyhlásilo státní smutek

Oběti trestných činů mají nárok na peněžitou pomoc, uvedl v souvislosti s tragickou čtvrteční střelbou v Praze veřejný ochránce práv Stanislav Křeček. Pomoc je určená na léčbu fyzických i duševních následků a překlenutí zhoršené sociální situace způsobené trestným činem. Ministerstvo spravedlnosti vzkázalo, že s vyplněním příslušných formulářů jsou připraveni pomoci probační úředníci ve všech svých pobočkách. Právní pomoc nabízí i Česká advokátní komora.

Vyplácení finanční podpory zmiňuje zákon o obětech trestných činů. „Oběti ji mohou využít třeba na psychoterapii nebo při výpadku příjmů,“ uvedla v tiskové zprávě mluvčí ombusmana Markéta Bočková. O peněžitou pomoc mohou požádat do dvou let od zjištění újmy a nejpozději do pěti let od spáchání trestného činu.