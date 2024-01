Čeští senioři trpí digitálním vyloučením. Moudrá Síť jim s technologiemi zdarma poradí

Ne všichni lidé v Česku si rozumí s technologiemi nebo k nim mají přístup. Podle projektu Digitální inkluze, za kterým stojí komunita Česko.Digital v zemi žije zhruba milion digitálně vyloučených lidí a dalších 700 tisíc lidí je digitálně ohroženo. Patří mezi ně i senioři, kteří by mnohdy technologie chtěli používat, ale neví, jak na to. Právě s tímto problémem pomáhá seniorům projekt Moudrá Síť, kterému se podařilo získat prestižní grant.

Česko.Digital je komunita IT dobrovolníků, kteří pracují pro neziskové organizace, stát či samosprávy. Jejich cílem je přispět k digitální transformaci Česka a právě projekt Digitální inkluze měl pojmenovat, které skupiny obyvatel jsou v Česku digitálně vyloučené, případně digitálně ohrožené a jak by se jim dalo pomoci.

Digitálně vyloučené jsou podle Česko.Digital osoby, které nemají žádnou znalost práce s počítačem a v uplynulém roce ani jednou nebyly online. Pro digitální ohrožení je metrik více, nicméně jsou to lidé, kteří například nepoužili internet v posledních dvou měsících. Česko.Digital data o těchto lidech hledalo za podpory Google.org (filantropická odnož Googlu) a provedlo rozhovory s třemi desítkami organizací poskytujícími sociální služby.

Z průzkumu vyplynulo, že nejohroženější skupinou jsou v Česku lidé nad 60 let. „Vyloučená skupina jsou seniorky, které velmi často pobývají v různých pobytových zařízeních a nemají přístup k digitálním technologiím,“ uvedla designérka projektu Digitální inkluze Lujza Kotryová.

Podle ní existuje více důvodů, proč senioři technologie nepoužívají. „Častokrát se to pojí s obavou (seniorů, pozn. red.), že mohou ty technologie bránit nějakému úzkému kontaktu, který je pro ně velmi důležitý. Další bariérou je i to, že digitální technologie jim vlastně nemá kdo ukázat,“ vysvětlila Kotryová. Pokud senioři technologie aktivně používají, většinou jsou to ti mladší, kterým s tím pomohl někdo z blízkých nebo příbuzných.

Seniorům pomůžou dobrovolníci

Ne všichni senioři mají někoho takto ochotného ve své blízkosti, byť by se třeba potřebné dovednosti chtěli naučit. V takový moment může pomoci projekt Moudrá Síť, který se nyní stal jedním z vítězů grantové výzvy Google.org a získal finanční podporu na tři roky.

Moudrá síť je webová aplikace, která seniory, kteří chtějí pomoci s technologiemi, propojuje s dobrovolníky, kteří jim s tím pomůžou. „Náš projekt má za cíl to, aby každý senior měl v okolí svého bydliště digitálního asistenta, tzn. dobrovolníka, který mu zadarmo přijde pomoct, když bude mít problém s nějakou chytrou technologií, ať už je to televize, wifi, zásuvka, cokoliv, co je chytrého,“ popsal pro Blesk Zprávy koordinátor projektu Lukáš Staněk.

„Zároveň druhým cílem je, abychom podpořili mladou generaci k propojení se seniory, aby si uvědomili, že to nejsou lidé, kterým už ujel vlak, ale jsou pořád aktivní, jenom potřebují trochu podpory k tomu, aby mohli technologie využívat,“ dodal.

Jak se senior, který má zájem, může zapojit? „Máme internetovou stránku, kde může vyplnit formulář. Pokud toho není schopný, je tam telefonní linka, na kterou se může obrátit, protože víme, že někteří senioři preferují spíš tu linku. Takže může využít linku k tomu, aby zadal dotaz, někdo si ho v systému vzal, přišel a pomohl,“ řekl Blesk Zprávám Staněk.

Dobrovolníky zatím autoři projektu hledali na středních školách. „A teď budeme i na vysokých školách v rámci různých projektů. Ale zapojit se může kdokoliv, komu to bude připadat smysluplné. Máme i jednoho staršího pána, který rád pomáhá a technologiím rozumí,“ sdělil Staněk. Služba je zdarma pro osoby nad 60 let.

Bartoš: Nikdo nemá zůstat pozadu

Ministr pro místní rozvoj a vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš (Piráti) ocenil, že se v Česku daří snižovat digitální propast, která tu podle něj reálně je. Podle ministra se o to zasloužili konkrétní lidé, nikoliv instituce, politici nebo značky. „Otázka překonávání digitální propasti je klíčová pro úspěšné zvládnutí digitální transformace. Má zabránit tomu, aby někdo, protože nestíhá, nezůstal pozadu,“ uvedl Bartoš s tím, že každý člověk má mít stejné nástroje, podmínky a příležitosti k zapojení se do společnosti. „My si prostě nemůžeme dovolit, aby k těm technologiím měli lidé nerovný přístup nebo někdo byl vyčleněný,“ míní ministr.

Otázka digitálních dovedností seniorů je podle něj zvlášť aktuální. „U spousty lidí se pořád tváříme, že to jsou nějací vzdálení 60 plus (…) ale spoustě mých kamarádů je 60, takže si nemyslím, že budoucí DPP práce pro člověka, který si bude chtít přivydělat v důchodovém věku, bude dělat šatnáře někde v divadle, ale bude moci uplatňovat své zkušenosti právě ve světě online,“ sdělil ministr při vyhlášení příjemců grantové výzvy. Akce se konala v rámci Týdne pro digitální Česko.

Bezplatná linka Moudré Sítě: +420 800 220 044 (pondělí až pátek 8:00—16:00)