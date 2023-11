Pomoc pro české seniory: Elbot zdarma usnadní orientaci na internetu či práci s mobilem

Orientovat se ve spletitém světě internetu či nových technologií je pro řadu důchodců pořádný oříšek. Nezisková organizace pomáhající seniorům Elpida dnes spustila e-learningovou platformu pro seniory Elbot.cz. Pomoci má s ověřováním informací z internetu, ale také s učením nových jazyků či trénováním paměti. A to z pohodlí domova. „Víme, že řada seniorů nemá možnost chodit na kurzy fyzicky, ať už kvůli zdraví nebo proto, že o někoho pečují. A Elbot je cesta, jak se mohou zapojit. Navíc je zcela zdarma,” řekl k nové platformě Jan Bartoš, vedoucí Centra Elpida. Elbot by navíc mohl pomoct seniorům i proti společenským předsudkům, s hledáním zaměstnání či lepší orientací v mobilních aplikacích, které nabízejí různé slevy.

Nápad na platformu vznikl v období během pandemie, kdy klienti Elpidy museli zůstávat doma. Tehdy začalo vzdělávání seniorů na dálku. „Překvapilo nás to a inspirovalo. Víc než 50 procent našich klientů téměř ze dne na den přešlo do online prostředí, kde se mohli potkávat s lektorem i spolužáky. Byla to jediná možnost, osobně to nešlo. Na základě této zkušenosti jsme se rozhodli, že umožníme moderní způsob výuky všem seniorům z celé republiky,” vysvětlil Jan Bartoš, vedoucí Centra Elpida.

„Víme, že řada seniorů nemá možnost chodit na kurzy fyzicky, ať už kvůli zdraví nebo proto, že o někoho pečují. A Elbot je cesta, jak se mohou zapojit. Navíc je zcela zdarma,” dodal Bartoš. K užívání platformy stačí pouze počítač či chytrý telefon a připojení k internetu.

Digitální křížovky a osmisměrky

Jedná se o záležitost budoucnosti. „Prodlužující se délka života není už jen statistický trend, ale realita pro nás všechny. Už dnešní třicátníci mohou z poloviny počítat s tím, že se dožijí 95 let. Abychom se vysokého věku nejen dožili, ale také si ho užili, potřebujeme k tomu kromě péče o zdraví a dobrého finančního zajištění také silné sociální vazby a schopnost nebát se změn. A právě s tím může Elbot pomoct nám všem - díky moderní formě a kvalitnímu obsahu kurzů se naučíme novým věcem a zároveň si najdeme nové radosti a třeba i přátelé v online i opravdovém světě,” vyjmenoval Martin Tesař, mluvčí NN pojišťovny a penzijní společnosti, hlavní partner vývoje platformy Elbot.

V budoucnu Elbot umožní seniorům i vytváření vlastního vzdělávacího obsahu pro ostatní a otevře možnost komunikace mezi lidmi se společnými zájmy pomocí chatu a diskuzních fór. Součástí obsahu budou kurzy, audio nahrávky přednášek, podcasty, video, online lekce a články s možností automatického předčítání. Nebudou chybět ani interaktivní aktivity jako digitální pexeso, křížovky, osmisměrky a další kvízy, uzavřel Bartoš.

Přicházejí o slevy

Senioři se přitom potýkají s řadou negativní nálepek ke staří, s čímž by právě Elbot mohl pomoci. Jsou podceňováni a to jim podle expertů způsobuje řadu problémů, například se to projevuje při hledání zaměstnání, jak Blesk Zprávy již dříve informovaly. „Nesnáším, že senior je důchodce, protože jsou lidé, kteří jsou v důchodu a ještě pracují a jsou skvělí a jsou vlastně na vrcholu svých sil. Ten název, to se musí rozbít,“ řekla Blesk Zprávám poslankyně Nina Nováková (KDU-ČSL).

Dalším problémem seniorů je právě špatná orientace v technologiích a jejich nevyužívání. To způsobuje, že jsou senioři odříznutí od informací, ale i od některých možností lepšího života. „Ukazuje se, že pokud nezvládne digitální gramotnost, tak je členem společnosti druhé kategorie,“ zdůraznila místopředsedkyně Evropské seniorské unie Ludmila Němcová.

Tento problém pak potvrzují samotní senioři, jak zmiňuje pro Blesk Zprávy Kateřina Bohatá, vedoucí bezplatné Linky seniorů Centra Elpida. „Na krizové lince 800 200 007 se nejčastěji potkáváme s poptávkou po srozumitelných relevantních aktuálních informacích. Řada seniorů, kteří odešli do důchodu v době, kdy již byly digitální technologie na vzestupu, nenaskočila na digitální vlnu a dostávají se do tzv. Informační propasti. Řada firem nyní komunikuje se svými klienty telefonem, říkají, že je vše na internetu či je na to již aplikace. A to se týká i slevových akcích v obchodech a to se nám velmi nelíbí, protože už senioři na potravinách nemohou tímto způsobem šetřit,“ uvádí odbornice.