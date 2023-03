Experti: Co trápí české seniory? A jak bojují s označením „zbytečný důchodce“

Senioři se v české, ale i evropské společnosti potýkají s řadou problémů. A většinu z nich by se povedlo vyřešit i jen tím, že je nebudou ve společnosti přehlížet, podceňovat či považovat za „zbytečné“. Vychází to ze sněmovního semináře Senioři aktuálně. Zaznělo, že mnozí jsou také odříznutí od informací, protože nenaskočili na digitální vlnu či nemají možnost rekvalifikace.

Na plénu Sněmovny se zastavil čas. Poslanci kvůli koaličnímu návrhu o snížení valorizace důchodů v červnu strávili už dvě noci dohadováním se a křikem. Vedle toho, že sdíleli své improvizované noclehy v kancelářích, se hádali o tom, jak dlouho vlastně mohou řečnit či o tom, kdy a v kolik hlasovat o jednotlivých bodech jednání. Bohužel, kvůli bouchání do stolu, křiku či kvůli sedmihodinovému projevu předsedy SPD Tomia Okamury se zákonodárci vlastně pořádně nedostali k meritu věci - tedy k návrhu o snížení valorizace a obecně k problémům českých seniorů.

Seniorům, a to nejenom těm českým, se ale věnoval sněmovní seminář vedený poslankyní Ninou Novákovou (KDU-ČSL). Vyplívá, že senioři se nezabývají jen důchody a vlastně obecně důchody jsou jen střípkem v jejich životě a senioři mají před sebou problémy, které je potřeba podle přítomných expertů rychle vyřešit.

„Zbytečný důchodce“ pobuřuje experty

Přítomna byla na kulatém stole i místopředsedkyně Evropské seniorské unie Ludmila Němcová, která si myslí, že největším úkolem rodin a společnosti je narovnání mezilidských vztahů a vztahů mezi generacemi. „Ukazuje se, že dochází k velkým rozporům mezi mladou a starou generací, k nepochopení. Mladí lidé si myslí, že nebudou stárnout, budou stále úspěšní, budou mít hodně peněz a když vidí starého člověka, tak si myslí, že tady překáží, že za něj musí platit peníze, protože už je nemocný, zapomíná, je zbytečný...“ přiblížila svou tezi pro Blesk Zprávy.

Nepomáhá tomu podle ní ani označení „důchodce“, což s sebou nese právě onu negativní nálepku. „Mně se stalo například to, že byli lidé překvapeni, že umím i jiné jazyky, nežli jen ruštinu. Jsem totiž překladatelka z francouzštiny a angličtiny,“ dodala osobnější vložku během komentáře pro Blesk Zprávy.

Právě negativní nálepka ke stáří, podceňování a předsudky způsobují podle expertů řadu problémů, se kterými se senioři potýkají. Kvůli svému věku a představám usídlených ve společnosti například hůře získají zaměstnání.

„Nesnáším, že senior je důchodce, protože jsou lidé, kteří jsou v důchodu a ještě pracují a jsou skvělí a jsou vlastně na vrcholu svých sil. Ten název, to se musí rozbít,“ mluví podobně i poslankyně Nováková.

„Elpida s tímto tématem pracuje jako s jedním z hlavních témat v rámci všech svých činností,“ potvrzuje hloubku problému pro Blesk Zprávy také Kateřina Bohatá, vedoucí bezplatné Linky seniorů Centra Elpida.

„Snažíme se zviditelňovat stáří jako přirozenou etapu života tak, jak je. Abychom vnímali stáří reálně. Ageismus, tedy vyčleňování kvůli věku, řešíme například i v situaci, kdy se seniorovi nepřistupuje s ohledem na to, jaké má kapacity. Například úřednice na přepážce předá seniorovi informace příliš rychle a on si to nestihne zapsat,“ upřesňuje Bohatá s tím, že mnohdy dojde k neuvědomělému přehlížení potřeb seniorů, protože druhému třeba ani nedochází, že senior špatně přečte nálepky v obchodech či že potřebuje brýle k přečtení menšího písma v dokumentech a smlouvách.

Podle Němcové se podobné narace netýkají jen českých seniorů, ale jedná se o trend celoevropský. „Jsou to obecné trendy, protože i tu mezigenerační spolupráci obdobně vnímají například i ve Francii či ve Španělsku,“ řekla Blesk Zprávám. Dodává, že nyní je úkolem i médií, aby navrátila do společnosti pochopení a respekt k druhým lidem. „Myslím si, že to bylo způsobeno i tím, že jsme zdůrazňovali jenom mladého, zdravého, inteligentního člověka, který má právo si užít ten život atd.“ uzavřela s tím, že se budou podobné věci řešit právě i na evropské úrovni. MPSV navíc na semináři přislíbilo, že všechny problémy se bude snažit řešit i v novém akčním plánu.

Bez informací, slevových aplikací i rekvalifikace

Výsledkem návratu jistého mezigeneračního pochopení by se vyřešilo mnoho praktických problémů, které senioři řeší. Blesk Zprávy se zajímaly, jaké to vlastně přesně jsou. Jedním z hlavních problému je špatná orientace v technologiích a jejich nevyužívání.

„Na základě dat z Českého statistického úřadu jsme zjistili, že pouze 40 % osob starších 60 let má doma internet, 41 % má doma počítač a pouze 20 % z nich používá internet v mobilu,“ zmínila na sněmovním semináři Lenka Desatová, předsedkyně Rady seniorů ČR. To způsobuje, že jsou senioři odříznutí od informací, ale i od některých možností lepšího života. „Ukazuje se, že pokud nezvládne digitální gramotnost, tak je členem společnosti druhé kategorie,“ zdůrazňovala i Němcová a vysvětlila, že například mnoho věcí už se vyřizuje jen po telefonu.

Tento problém pak potvrzují samotní senioři, jak zmiňuje pro Blesk Zprávy Bohatá z Centra Elpida. „Na krizové lince 800 200 007 se nejčastěji potkáváme s poptávkou po srozumitelných relevantních aktuálních informacích. Řada seniorů, kteří odešli do důchodu v době, kdy již byly digitální technologie na vzestupu, nenaskočila na digitální vlnu a dostávají se do tzv. Informační propasti. Řada firem nyní komunikuje se svými klienty telefonem, říkají, že je vše na internetu či je na to již aplikace. A to se týká i slevových akcích v obchodech a to se nám velmi nelíbí, protože už senioři na potravinách nemohou tímto způsobem šetřit,“ uvádí odbornice.

Menší digitální gramotnost a nepřizpůsobení komunikace podle věku může způsobit i menší možnosti dalšího vzdělávání a možné rekvalifikace. Na semináři mimo jiné zaznělo, že jsou navíc rekvalifikace poměrně drahou záležitostí. „V rámci celoživotního vzdělávání musíme mluvit o možnostech třeba šestkrát za život změnit svoji profesi,“ řekla k tomu poslankyně Nováková pro Blesk Zprávy, která zdůrazňuje, že bychom měli vnímat více to, že senioři mají co nabídnout a mají životní zkušenosti, které mohou předat dál.

Všechny zmíněné problémy jsou spojenými nádobami a najde se několik dalších věcí, které se musí ve vztahu k seniorům řešit. Zmíníme například pocit osamění, nepřipravenost měst na stárnoucí populaci, nedostupnost bydlení atd.