Senioři mají životní zkušenosti a znalosti, o kterých se mladší generaci někdy může jen zdát. Před kyberpodvodníky jsou ale často bezbranní. Může za to nejen nedostatek technických znalostí a přehnaná důvěřivost, ale i neznalost nejnovějších triků podvodníků.

„Senioři jsou často důvěřiví a tím pádem snadno zranitelní,“ říká Eva Rajlichová, mluvčí Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

„On-line podvodníci znějí velmi důvěryhodně, takže jim mnozí lidé bezelstně »otevřou« cestu ke svým penězům,“ potvrzuje riziko Petr Zíma, expert České spořitelny pro bezpečnost a bankovní identitu. Pro seniory bývá ale ztráta financí naprosto devastující. Peníze, o které přijdou, už totiž znovu nevydělají.

Banky seniory chrání

Banky se snaží varovat seniory před nástrahy on-line světa a učí je držet krok s moderní technikou. „Seniorům nad 60 let nabízíme zdarma kurzy Abecedy vzdělávání pro seniory, jejichž cílem je úplná digitální gramotnost seniorů. Účastníci se věnují digitální bezpečnosti na internetu a naučí se, jak se ochránit a poznat podvodníky,“ uvádí například Andrea Hutková, expertka na klientskou bezpečnost v České spořitelně.

Největší rizika

Pomůcku, která v šesti jednoduchých krocích odhaluje rizika, připravil NÚKIB.

SOUBOR

Přišla vám zpráva, která např. slibuje mimořádné vyúčtování za plyn nebo elektřinu a má přiložený soubor? Může být škodlivý! Dávejte si pozor především na soubory s příponou (.exe), (.vbs) nebo (.docm) a (.xlsm). „Takové je je lepší vůbec nestahovat a neotevírat,“ radí Eva Rajlichová.

Škodlivý soubor může přijít schovaný i v takzvaném archivu, který mívá nejčastěji příponu (.zip) nebo (.rar). Pokud přesně nevíte, co děláte, neotevírejte přiložené soubory.

Příklad: „Vzhledem k nepříznivé situaci na trhu s energiemi jsme nuceni upravit ceník pro koncové spotřebitele. Nový ceník posíláme v příloze e-mailu. Otevřete soubor cenik.exe a postupujte podle pokynů.“

EMOCE

Vyděsila nebo překvapila vás příchozí zpráva? Pozor! Podvodníci často vyhrožují, že pokud nebudete postupovat podle pokynů, zničí váš počítač, odcizí soubory, účty u internetových služeb nebo peníze. Můžou se ale snažit i vyvolat soucit nebo zvědavost. Vždy se sanžte jednat s chladnou hlavou, případně se s někým poraďte.

Příklad: Chystá se snižování důchodů!! Vláda si neváží seniorů!! Přidejte se k petici za spravedlivé důchody. Klikněte zde a podepište se. Pro ověření vaší identity musíte zadat heslo do e-mailu.“

NÁTLAK

Častým trikem je i časový nátlak a nucení k okamžité akci (odpovědi, přihlášení nebo třeba provedení platby), jinak hrozí údajné nebezpečí. Např. pokud ihned nezaplatíte fakturu, hrozí obrovské penále, případně třeba přijdete o hodnotnou cenu v loterii. Nenechte si tak vnutit, že na něco musíte reagovat obratem.

Příklady: „Je nutné IHNED vyplnit přiložený formulář a poslat nám ho zpátky.“ „V případě, že se nestanete členem klubu !!! do 20 minut!!!, o výhru ihned přicházíte.“

INSTRUKCE

Obsahuje zpráva nějaký návod? Zpozorněte! Podvodníci často posílají návody, kde radí, co a jak máme udělat na svém počítači nebo telefonu, i důvod, proč je to pro vás výhodné. Ve skutečnosti jim jde o vylákání hesel nebo ověřovacích SMS kódů, které posílá banka pro přístup do internetového bankovnictví. Tím jim usnadníte přístup k vašemu účtů.

Příklad: „Důrazně doporučujeme, abyste si sílu svého hesla otestovali v našem novém nástroji.“

ODKAZ

Problémem může být i odkaz, který vede na podstrčenou stránku. Má vypadat podobně jako ta, kterou znáte (např. stránka zásilkové služby, přihlášení do emailu, na sociální sítě apod). Pak na vás zatlačí, že na vás čeká balíček, k jehož doručení je nutné, abyste pomocí přiloženého odkazu zaplatili poplatek nebo se přihlásili pomocí svého běžného hesla a doručení potvrdili. Takhle návodné odkazy raději neotevírejte!

Příklad: Dobrý den, váš balík s dobírkou 0 Kč je připraven k výdeji u ČESKÁPOŠTA.net. Podrobnosti k balíku najdete zde.“

REPUTACE

Časté je i zneužití autority a reputace policie, bank, dopravních podniků, exekutorů nebo energetických společností. Podvodníci jejich názvy upraví a snaží se vás nachytat. Ve stresu přehlédnete přesmyčku jako »poilcie místo policie, rnicrosoft místo microsoft« atp.

Pokud tedy obdržíte výzvu k zaplacení starého nedoplatku nebo pokuty, vše ověřte. Nikdy ale nepoužívejte kontakty uvedené v samotné zprávě. Vedou přímo k podvodníkům.

Příklad: „MPSV vás tímto informuje, že máte nárok na příspěvek na bydlení. Žádost lze vyřídit i vzdáleně přes počítač. Pokračujte pomocí tohoto odkazu do našeho portálu. Přihlašovací údaje jsou stejné jako do vašeho e-mailu.“

Jak poznat bezpečnou stránku

1. Klikněte si na ikonu zámku vlevo nahoře u příkazového řádku.

2. Klikněte na »připojení je zabezpečené«.

3. Následně klikněte na ikonu certifikátu.

4. Zkontrolujte si, komu je vystaven bezpečnostní certifikát.

Nikdo není v bezpečí

Řada seniorů si myslí, že internetové podvodníky už nezajímají. Omyl! „Pro ně má hodnotu každý, koho se jim podaří nachytat,“ říká Eva Rajlichová. Nemusí jen vybílit účet. „Můžou odcizit e-mailovou schránku a posílat vašim blízkým nebezpečné zprávy. Můžou zneužívat i váš počítač nebo mobilní telefon, aniž byste o tom věděli,“ upozorňuje.

Poraďte se s vnoučaty

Tatímco pro mladší generaci jsou moderní technologie běžnou součástí života, senioři často tápou. Odborníci proto doporučují, aby jim s technikou pomohli děti a vnuci. „Ochránit prarodiče před podvodníky není žádná hračka. Většina podvodů je totiž založená na manipulaci a špičkovém napodobení komunikace, na kterou jsou zvyklí,“ zdůrazňuje expert Zíma.

● Zkontrolujte, jestli mají platný antivirový program, pomozte jim s jeho aktualizací, případně jim ho nainstalujte.

● Pomozte jim uložit správně stránku banky v jejich PC. Pozor! Nikdy jim neukládejte přímo stránku inetnerového bankovnictví samostatně.

● Připomínejte jim aktualizaci hesel, pomozte jim nastavit dvoufázové ověření.