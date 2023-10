Doba snadno rozpoznatelných útoků končí. Zatímco ještě před rokem se podvodníci vydávali v e-mailech nebo SMS zprávách za banku či státní úřady a snažili se vylákat přihlašovací údaje k digitálnímu bankovnictví, momentálně jsou na vzestupu tzv. manipulativní podvody.

„Jedná se zejména o investiční podvody, kdy se podvodníci v telefonu vydávají za investiční poradce a snaží se klienty přesvědčit k zaslání plateb na falešné investiční účty,“ popisuje Petr Zíma, expert České spořitelny pro bezpečnost a bankovní identitu.

Zmanipulovat a okrást

Podvodníci komunikují prostřednictvím internetu, telefonu i chatu a spolupracují ve skupinách, ve kterých hrají různé role. „Jejich taktikou je promyšlená manipulace a různé psychologické triky, kterými útočí přímo na naše emoce. Zejména vyvolávají strach, ale i například pocit zamilovanosti nebo touhu po rychlém a snadném zbohatnutí,“ vysvětluje expert Zíma.

Manipulátoři věnují svému »zákazníkovi spoustu času. Lžou a omotávají si svou oběť postupně kolem prstu. „Když takového člověka pak varuje banka, oběť manipulace už jí většinou nevěří a peníze pod vlivem manipulativní hry stejně pošle do nesprávných rukou,“ varuje bankovní expert.

4 nejnovější finanční fígle e-podvodníků

Příliš drahá LÁSKA

Podvodníci zneužívají přirozené lidské touhy po lásce, pozornosti a přátelství. Podvodná technika, při které manipulátor v oběti vyvolává pocit zamilovanosti nebo přátelství, aby ji následně oškubal, se nazývá Love scam. Objevuje se například na sociálních sítích, ale i na seznamkách.

Jak to funguje: Podvodník si vytvoří falešnou identitu, kterou je schopen doložit fotkami i videi, ale hlavně srdceryvným příběhem. Naváže s vámi online vztah a nakonec vás přiměje k zaslání financí. Nejprve třeba jen drobných na letenku, aby vás mohl konečně navštívit, pak se ale objeví komplikace a peněz je třeba víc a víc. Vše končí tím, že přijdete o své úspory, ale svého online »přítele« nikdy neuvidíte. Jak se bránit »romantické« manipulaci

● Ověřujte si na sítích velice detailně, jak se k vám člověk, který se vám dvoří, vlastně dostal.

● Zeptejte se přátel, kdo to je, znají ho/ji? Hledejte ještě jiné důkazy o tom, že tento člověk skutečně nemá falešnou identitu.

● Netajte nikdy tento romantický příběh z internetu a svěřte se svým blízkým. Poraďte se s více lidmi, kamarády, rodinou. Beze studu mluvte o tom, že po vás někdo »ze sítí« chce peníze a vy ho asi milujete. Může se to stát každému.

Strach o PENÍZE

Vyděsit a okrást je další oblíbený způsob manipulace (odborně se jí říká vishing), při kterém vás podvodník straší hrozbou ztráty peněz.

Jak to funguje: Telefonicky se vám ozve údajný bankéř, policista, zástupce bezpečnostního oddělení či bankovní asociace, který vám oznámí, že můžete přijít o peníze. Tvrdí, že si na vás někdo zkouší vzít úvěr nebo že vám napadl účet a je nutné rychle jednat. Vše zní velmi seriózně a podvodníci si střídají i role, aby zdůraznili vážnost situace. Zachránit své peníze podle nich můžete jedině odesláním na »bezpečný« účet nebo vložením do bankomatu, přes který na »bezpečný« účet doputují. Pokud to uděláte, už je neuvidíte.

Jak poznat falešný telefonát:

● Volající tvrdí, že je z banky nebo od policie, a nutí vás převést peníze ze svého účtu na jiný.

● Vše máte zatajit před blízkými a lhát své bance.

● Během telefonátu cítíte nátlak, spěch.

Vidina ZBOHATNUTÍ

Pastí je i vidina rychlého a snadného zbohatnutí. Falešní investiční poradci lákají na vysoké zhodnocení pomocí investic do kryptoměn či akcií velkých společností, jako je třeba ČEZ nebo Agrofert. „Novinkou je snaha přesvědčit vás, abyste při kontaktování vlastní bankou neříkali pravý důvod transakce, aby vás banka nemohla před nebezpečím varovat,“ upozorňuje expert.

Jak to funguje: Reklama na internetu nebo falešný poradce po telefonu nabízí výhodný nákup akcií či kryptoměn. Může zneužívat jména firem nebo známých osobností (např. došlo k tomu u jmen jako Petr Pavel, Petr Fiala, Leoš Mareš atd.).

Pokouší se vás přesvědčit, abyste začali posílat peníze na investiční účet, nebo vám nabídne pomoc přes program nebo aplikaci, kterou si máte stáhnout do počítače. Ve skutečnosti získá vzdálený přístup k ovládání vašeho bankovního účtu.

Jak poznat podvod:

● Podvodník slibuje až příliš výhodné zhodnocení.

● Nutí vás k tajení investice před vaší bankou nebo k zapírání pravého důvodu transakce a vymýšlení jiného důvodu platby (např. dovolená aj.).

KOMBINACE podvodů

Zloději se zdokonalují a techniky podvodů začínají kombinovat. Už ani nemusíte potvrdit platbu, stačí vyplnit údaje do podvodné stránky, a pak uvěřit »zachránci« po telefonu. Chvíle nepozornosti a paniky může stát mnoho peněz.

Jak to funguje: Na mobil nebo do e-mailu vám přijde zpráva, že si můžete vyzvednout státní příspěvky nebo třeba zaplatit dopravu apod. Zpráva vypadá důvěryhodně a odesilatelem je nějaká instituce (MPSV, ČSSZ, PPL, Česká pošta a další). Odkaz ale vede na podvodnou stránku, která se tváří jako přihlášení k Bank iD nebo k vašemu internetovému bankovnictví. Vyplněním a potvrzením údajů do něj umožníte přístup a v té chvíli do hry vstoupí falešný bankéř. Zavolá vám a oznámí, že jste klikli na falešnou stránku a vyplněním údajů naletěli zlodějům. Abyste své peníze ochránili, musíte je ihned poslat na »bezpečný « účet.

Jak poznat podvod:

● Volající vás nutí přeposlat peníze na bezpečný účet.

● Vše se odehrává ve spěchu, k »záchraně« peněz je nutné jednat hned.

Kdo je připraven, není překvapen

Kybernetické útoky jsou stále propracovanější. „Je proto důležité se aktivně zajímat o nové hrozby a jednoduše na ně být připraven. Nikdy nevíte, kdy právě vám přijde podezřelá zpráva nebo podvodný telefonát,“ upozorňuje Martin Vondrášek, policejní prezident.

Tip: Poznejte podvod včas!

Informace, rady a tipy najdete na www. chrantesvepenize.cz. Odolnost proti nástrahám hackerů si můžete vyzkoušet na www.kybertest. cz.

Jak ochránit svoje peníze

Vždy si ověřte, s kým komunikujete

S nikým nesdílejte přístupy a hesla ke svému účtu

Nesdělujte údaje k platební kartě (číslo, datum platnosti a CVV/CVC kód)

Dejte pozor, co a komu potvrzujete

Ověřujte si internetové odkazy, na kterých něco vyplňujete

Neinstalujte programy/aplikace na základě telefonního hovoru