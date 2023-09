Největší letošní finty cestovek: Expert na problémy dovolených radí, jak se bránit

Zdražení zaplaceného zájezdu, změna vybraného hotelu nebo zpoždění letu jsou nejčastější problémy, se kterými se aktuálně potýkají milovníci dovolených. Co všechno si ale (ne)může cestovka dovolit?

1. Za změnu hotelu chtějte slevu

»Overbooking«, to je slovo, kterým cestovní kancelář nejčastěji omlouvá skutečnost, že cestující neobdržel hotel, který vybral, objednal a zaplatil. „Jedná se o situaci, kdy hotel přijme více objednávek, než je schopen nakonec poskytnout pokojů,“ vysvětluje právník. Cestovní kancelář to obvykle vyřeší přesunem do jiného hotelu, někdy i horší kategorie. Často se pak brání odkazem na obchodní podmínky a změnu odmítá kompenzovat.

Rada: Cestovka sice může hotel změnit, ale jen při splnění přísných podmínek a před zahájením zájezdu. Pokud se ale dozvíte o změně hotelu až po příletu do destinace, jedná se o nesplnění smlouvy a vadu zájezdu, kterou je cestovní kancelář povinna odškodnit. Obvyklá výše slevy se podle tzv. Frankfurtské tabulky (www.frankfurtskatabulka.cz) pohybuje od 10 do 25 % z ceny zájezdu.

„Je dobré si všímat i ostatních vad, například zda je hotel dále od pláže nebo nedisponuje některým vybavením, které původní hotel inzerované měl, slevy podle Frankfurtské tabulky je totiž možno sčítat,“ doporučuje právník.

Reklamujte hned

Pro reklamaci je nejdůležitější rychlost. Proto vždy reklamujte hned! „Pokud není k dispozici reklamační formulář nebo jej cestovní kancelář odmítá poskytnout okamžitě, reklamujte například e-mailem přímo cestovní kanceláři nebo agentuře, která zájezd přeprodala, vždy však nějakou zachytitelnou formou. Prokazovat obsah telefonického hovoru je téměř nemožné,“ radí Mgr. Keresteši.