Beran

Pouštíte se do věcí, na které nemáte kapacitu. Ihned s tím přestaňte, jinak si způsobíte velké problémy. Poté budete naštvaní a začnete kopat kolem sebe. Měli byste si uvědomit, kde jsou vaše limity. Pokud se vám to nepodaří, půjde to s vámi z kopce.