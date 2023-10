Jaká bude letos sezóna virů? Hrozí trojnásobná epidemie! Senioři, očkujte se, radí lékaři

Další námitkou, proč by se lidé měli očkovat, je tvrzení, že „vakcíny nejsou možná účinné“. „Chřipkové vakcíny se vyrábí už mnoho let, jejich účinnost je sledována na desetitisícových vzorcích populace. Žádným jiným způsobem nelze dosáhnout tak účinné ochrany proti tomuto virovému onemocnění. U starších lidí očkování proti chřipce významně snižuje riziko hospitalizace z důvodu zápalu plic i riziko úmrtí, to je vědecky podloženo,“ dodává k tomu profesorka Topinková.

Chřipku je třeba vyležet (ilustrační foto). | Profimedia