V nemocnicích se šíří smrtící houba. Epidemiolog Maďar zmínil „noční můru“ pro Česko

Americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) zveřejnilo zprávu, že ve zdravotnických zařízeních v USA se velkou rychlostí šíří infekce vyvolaná houbou Candida auris. Plísňová infekce může v těžkých případech usmrtit i člověka. Světová zdravotnická organizace (WHO) v loňském roce zařadila Candidu auris na první seznam houbových patogenů, které představují globální zdravotní hrozbu. Vědci navíc podle NBC News uvádějí, že houba je stále odolnější vůči antimykotikům. Mohla by tato houba ohrozit i české nemocnice?

„Candida auris je v některých zemích běžně se vyskytující kvasinka, člověk jí může mít na kůži bez toho, aby o tom věděl. Podobně jako některé bakterie má tendenci k rezistenci vůči lékům a pokud napadne organizmus s oslabenou imunitou, prognóza je dost nepříznivá včetně možného úmrtí,“ řekl Blesk Zprávám epidemiolog Rastislav Maďar.

Infekce způsobené houbou Candida auris byly poprvé detekovány v USA v roce 2013. Od té doby se počet infikovaných lidí neustále zvyšuje. V roce 2016 se infikovalo 53 lidí, v roce 2021 už to bylo 1471 lidí, což je téměř dvojnásobek případů z předchozího roku.

„Nárůst, zejména v posledních letech, nás opravdu znepokojuje,“ uvedla hlavní autorka studie, Meghan Lymanová, hlavní lékařka oddělení CDC pro mykotická onemocnění, a dodala:. „Zaznamenali jsme nárůst nejen v oblastech , kde se houba běžně vyskytuje, ale také ve zcela nových.“ Varování CDC přichází v době, kdy stát Mississippi bojuje s epidemií, způsobenou právě Candidou auris. „Od listopadu se nejméně 12 lidí nakazilo, dále prošetřujeme čtyři úmrtí, které s nákazou zřejmě souvisí,“ uvedla Tammy Yatesová, mluvčí ministerstva zdravotnictví státu Mississippi.

Kdo je nejvíce ohrožen?

Podle CDC se houba vyskytuje na kůži a v celém těle. Není hrozbou pro zdravé lidi, ale asi jedna třetina lidí, kteří onemocní kvůli Candidě auris, zemře.

Houba obvykle infikuje lidi ve zdravotnických zařízeních, jako jsou nemocnice, rehabilitační zařízení a pečovatelské domy. Protože lidé, kteří se nakazí, jsou často již nemocní, může být těžké určit, zda příznaky, jako jsou horečky, jsou způsobeny již probíhajícím onemocněním nebo infekcí. Mezi nejvíce ohrožené patří pacienti, kteří mají zavedené katétry, dýchací nebo vyživovací hadičky nebo jiné invazivní zdravotnické prostředky; a ti, kteří opakovaně nebo dlouhodobě pobývají ve zdravotnických zařízeních. Zdraví lidé obvykle nejsou infikováni, ale mohou šířit houbu na ostatní kontaktem s kontaminovanými povrchy, včetně plášťů a rukavic, které nosí zdravotničtí pracovníci.

Houba kolonizuje lidi i pokoje

„Hlavním problémem je zabránit tomu, aby se houba rozšířila na pacienty na jednotkách intenzivní péče v nemocnici,“ řekl Waleed Javaid, epidemiolog a odborník na infekční choroby. Bohužel Candida auris může kolonizovat nejen lidi, kteří s houbou přijdou do styku, ale i pokoje pacientů. „Svou povahou má extrémní schopnost přežít na površích. Dokáže kolonizovat stěny, kabely, lůžkoviny, židle,“ dodal Javaid s tím, že nemocnice musí vše pečlivě čistit bělidlem a UV světlem.

Světová zdravotnická organizace (WHO) v minulém roce sestavila vůbec první seznam houbových patogenů, které představují největší hrozbu pro lidské zdraví, a varovala, že některé kmeny jsou stále odolnější vůči lékům a jsou stále rozšířenější. Do seznamu byla zařazena i Candida auris.

A nejnovější studie obavy potvrzuje. Infekci lze léčit antimykotiky. Vědci ale zjistili, že houba se stává odolnou vůči lékům nazývaných echinokandiny. Tyto léky se používají jako první i poslední linie obrany proti nákaze Candidou auris.

Lékař: Houba nás všechny nezabije

Ačkoliv jsou podle CDC nová zjištění znepokojující, lékaři nechtějí, aby se začala šířit panika ve stylu seriálu a hry The Last of Us, kde za pád lidstva mohla právě smrtící houba. „Nechceme, aby si lidé mysleli, že se houby začnou chovat jako v seriálu. Infekce se vyskytuje zejména u velmi nemocných pacientů, kteří mají i další zdravotní problémy,“ uvedl Javaid.

Smrtící houba v Česku? Noční můra

Podle Rastislava Maďara houba zatím nepředstavuje globální problém a to ani v Česku. „Nicméně se očekává, že se bude šířit na další kontinenty a v budoucnu u nás být může,“ připustil český odborník. Důvodem je podle něj to, že houbu přenáší zdraví lidé bez toho, aniž by o tom věděli, a že se jedná o patogen odolný vůči nepříznivým podmínkám.

„Obava z mezikontinentálního a mezistátního šíření např. cestovateli je velmi reálná. Zejména pokud byl někdo hospitalizovaný v zahraničí a přeložený k nám. Pokud by tato kvasinka v budoucnu osídlila prostředí našich nemocnic, byla by to tak trochu noční můra, protože právě tam jsou oslabení pacienti, u kterých může způsobit závažné až smrtelné případy, a to při omezených možnostech léčby kvůli rezistenci,“ uzavírá Maďar.