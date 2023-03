Konec smrtícího „mozkožrouta“? Češi vyvinuli lék proti parazitovi, který zabíjel i u nás

Organismus s latinským názvem Naegleria fowleri žije ve vodě a vzácně napadá i člověka. Dostane se do nosní dutiny a postihuje mozek, kde ničí mozkovou tkáň. Způsobuje halucinace, kóma a smrt. Proto se mu lidově říká „mozkožrout“. I přes veškerou moderní léčbu až 97 % případů končí fatálně. V 60. letech minulého století propukla v Česku dosud největší epidemie nákazy a má na svědomí 16 obětí ve věku od 8 do 25 let. A jsou to právě čeští vědci, kteří vyvinuli a úspěšně otestovali látku proti tomuto smrtícímu cizopasníkovi. Ta by mohla zabírat i při léčbě malárie nebo spavé nemoci.