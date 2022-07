Záhadný prvok Naegleria fowleri se v Československu objevil mezi lety 1962 a 1965, kdy v Ústí nad Labem zabil 16 osob. Nejmladší dívence bylo přitom teprve osm let. Parazit, který se pohybuje nejčastěji ve sladkých vodách či chlorovaných bazénech, může člověku přivodit až smrt. Ne nadarmo se mu přezdívá „mozkožrout“, protože člověku zaleze skrze nosní dutinu do mozku a ničí jeho tkáně, způsobuje halucinace nebo i kóma.

Na počátku šedesátých let minulého století navštěvovali hojně obyvatelé severočeského Ústí nad Labem tamní areál Vrbenských lázní. V letech 1962 až 1965 však šestnáct z nich za koupání zaplatilo životem. Amébová meningoencefalitida, kterou způsobuje prvok Naegleria fowleri, útočila především na mladé lidi, kteří tehdy byli zapsáni v plaveckých kurzech. Nejmladší dívence, které „mozkožrout“ vzal život, bylo osm let, nejstarší oběti bylo pětadvacet let.

„Vzpomínám si, že Vrbák několikrát zavřeli. A údajně měnili dlažbu, kvůli té nákaze. Nakonec museli bazén zalít betonem, když se i po výměnách ta nemoc opět objevila,“ popsala v minulosti pro Denik.cz pamětnice z Ústí nad Labem Jitka Hanzlíčková.

Prvok v Ústí přežíval ve spárách mezi kachličkami

Důvodem, proč se záhadný prvok v Ústí nad Labem tehdy objevil, byly praskliny mezi spáry a kachličkami. Když se zvedla hladiny vody, byly améby vyplavovány do bazénu, kde jejich koncentrace dosahovala až stovek až jednotek tisíců v jednom litru.

Naegleria je volně žijícím prvokem, který se často vyskytuje v teplých sladkých vodách řek a a jezer, výjimečně i ve špatně chlorovaných bazénech. Ačkoliv jeho výskyt je častý, nemoc, kterou člověku způsobuje, je velmi vzácná a může nemocnému zajistit i smrt. Symptomy se po kontaktu s prvokem projeví jeden až devět dní po kontaktu s kontaminovanou vodou. Patří mezi ně silná bolest hlavy, horečka, zvracení nebo pocit ztuhlého krku po vstupu do teplé vody. Slangově se však amébě přezdívá i „mozkožrout“, protože svému hostiteli zalézá skrze nosní dutinu až do mozku a ničí postupně jeho tkáně.

Mozkožrout zabíjel na Ústecku i děti. 16 mrtvých spojovala návštěva bazénu

Jen čtyři Američané nemoc přežili

Výskyt nebezpečného prvoka nově hlásí i americký stát Iowa. Tam preventivně uzavřeli pláž u jezera Tří ohňů (lake of Three Fires) poté, co byl na jednotce intenzivní péče hospitalizován člověk se vzácným případem meningoencefalitidy.

Pacientovi byla podle twitterového prohlášení zdravotnických úřadů státu Missouri, odkud dotyčný pochází, diagnostikována takzvaná primární amébická meningoencefalitida, která není nakažlivá, ale ve většině případů je smrtelná. Vodu v jezeře teď odborníci testují na přítomnost jednobuněčného parazita Naegleria fowleri. „Je velmi pravděpodobné, že jezero bylo zdrojem, ale neomezujeme vyšetřování jen na něj, jelikož to zatím nebylo potvrzené. Prozkoumáváme další vodní zdroje v Missouri,“ uvedl zdravotnický úřad.

Podle amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí ze 145 lidí nakažených v USA mezi lety 1962 a 2018 přežili pouze čtyři.