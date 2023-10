Podvodníci to opět zkoušejí: Pozor na falešné zprávy a maily, varuje ministerstvo práce

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) varovalo před falešnými SMS zprávami a e-maily s nabídkou příspěvku na bydlení nebo jiné finanční pomoci, jejichž prostřednictvím se podvodníci snaží dostat k osobním a bankovním údajům občanů. Tyto zprávy a e-maily odkazují na falešné webové stránky, které napodobují internetové stránky ministerstva, České správy sociálního zabezpečení nebo Identity občana. V tiskové zprávě to dnes uvedli zástupci úřadu a připomněli, že jediná správná doména ministerstva je mpsv.cz .

„Falešné webové stránky se snaží nalákat občany k poskytnutí citlivých osobních či bankovních údajů, jejichž zneužitím by útočníci mohli získat kontrolu například nad jejich bankovním účtem. Některé podvodné stránky působí velmi věrohodně,“ zdůraznili zástupci MPSV.

Podle nich by lidé měli kontrolovat a kriticky vyhodnocovat veškerá sdělení, která dostanou elektronicky. Zejména by měli kontrolovat adresu v adresovém řádku svého webového prohlížeče a osobní údaje by měli zadávat jen na webových stránkách, u kterých mají stoprocentní jistotu, že nejsou falešné.

MPSV při odhalování podvodných webů spolupracuje s policií a národním bezpečnostním týmem CSIRT. Pokud falešnou doménu identifikuje, okamžitě ji blokuje. „Je ale důležité připomenout, že se každý týden objevují desítky nových podvodných stránek, které se snaží zneužít důvěry lidí,“ dodal úřad.