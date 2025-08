Porod 12leté matky: Rodina se chlapečka zřekne?! Bratrovi za incest hrozí vězení

O případu informoval jako první portál Krimi Plzeň. Porod podle něj proběhl bez komplikací. Školačka, i přes svůj nízký věk, porodila zdravé dítě.

„S ohledem na věk poškozené dívky nemůžeme k případu poskytnout žádné další bližší informace,“ uvedl policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Podle informací Blesk.cz se má jednat o rodinu, kterou okolí vnímalo jako slušnou, bezproblémovou.

Právnička Dagmar Raupachová v případu nachází hned několik trestných činů. „Vidím jednak pohlavní zneužití, protože se jedná o dítě. Jako druhý vidím trestný čin soulože mezi příbuznými. Pokud se to prokáže, což v dnešní době není žádná složitá záležitost, tak tam hrozí trestní sazba až 12 let. Musím ale dodat, že vzhledem k tomu, že se jedná o mladistvou osobu, tak ta sazba je poloviční,“ uvedla expertka pro televizi CNN Prima News.

Jak ovšem právnička dodala, trest může být o i něco přísnější v případě, že byla dívenka znásilněna. V případě prokázání nějaké zásadní chyby ve výchově by nemuseli uniknout trestu ani samotní rodiče.

Incident se odehrál v malém městečku nedaleko Karlových Varů. Děvče do nemocnice odvezli rodiče poté, co si stěžovalo na bolesti břicha. „Všimli jsme si, že přibrala, ale to u dívek v tomto věku nebývá nic neobvyklého,“ řekla Blesku jedna z místních.

Podle jejích slov dívka vypadala vyspěleji. Okolí sice zaznamenalo, že se děvčeti zvětšilo břicho, nikoho ale nejspíše vzhledem k tomu, že oslavilo teprve dvanácté narozeniny, ve snu nenapadl pravý důvod. Školačka pocházela z normální rodiny, ve škole patřila k šikovnějším žákům.

Co bude dál s miminkem je otázkou. Podle dobře informovaného zdroje rodina chlapečka v prvních chvílích odmítla. „Jestli si to ale nakonec rozmyslela, to nevím,“ dodal zdroj. Situace je pro všechny velmi citlivá.

To, že je otcem její bratr (16), dívka údajně svěřila až psycholožce, která byla po porodu k neobvyklému případu přivolána. Stejně tak celou situaci začaly okamžitě řešit OSPOD a policie, jež si vyžádala test otcovství.