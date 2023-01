Váhy

Vstupujete do zajímavého pracovního týdne, v němž se zbavíte toxických lidí i předsudků. Nezabývejte se činnostmi a nebavte se s lidmi, kteří vám nic nenabídnou. Vezměte rozum do hrsti a obklopte se jedinci, co vás opravdu milují a přejí vám jen to nejlepší.