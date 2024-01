Nejmladší britská vítězka loterie v slzách: Na Silvestra jí zastřelili expartnera!

„Nemůžu uvěřit, že tohle píšu. Mluvili jsme včera. Kdybych tě mohla znovu pohladit a říct ti, že všechno bude v pořádku, dala bych za to cokoliv, Marcu,“ napsala 1. ledna letošního roku na sociální síti osmadvacetiletá Britka Jane Parková. Ta se do povědomí veřejnosti dostala prvně v roce 2013, kdy jako 17letá vyhrála v loterii 1 milion liber (v přepočtu více než 28 milionů korun). S o deset let starším Marcem Webleyem tvořili pár bezmála rok. Podle příspěvků na sociálních sítích se rozešli koncem loňského roku.

„Strávili jsme spolu měsíce, během kterých si mě naučil mnoho cenných věcí. Nikdy na tebe nezapomenu. Jsem absolutně zničená,“ nechala se slyšet milionářka. „Spi sladce, můj krasavče,“ dodala v pondělí v slzách slavná vítězka.

K incidentu mělo podle amerického deníku New York Post dojít před klubem The Anchor Inn ve skotském Edinburghu, odkud Marc pocházel. Policisté na místo byli přivoláni jen pár minut před Novým rokem.

Před podnik měl osudný večer přijet dosud neznámý pachatel s červeným vozem Hyundai Tucson. Z něj následně útočník vystoupil, zastřelil Marca Webleyho a srazil autem dalšího muže, který se před hospodou nacházel a v současnou chvíli je v kritickém stavu. Případ policie vyšetřuje jako vraždu.

Po Dianě (†22) zůstala devíti měsíční dcerka: Její tělo našli v odvodňovacím kanále

Kriminalisté se domnívají, že šlo o cílený útok. Zastřelený Marc Webley byl totiž podle britských médií velmi známou postavou mezi edinburghskými gangy. Před časem strávil 11 let ve vězení za to, že zastřelil svého rivala z opozičního gangu.