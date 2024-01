Nečekaný zvrat v nevyřešeném případu z roku 1989: Pětiletého chlapce zavraždili rodiče!

Poté, co se malý Justin jednoho odpoledne nevrátil domů ze školy, nahlásili jeho rodiče jeho zmizení. Posléze se rozběhlo rozsáhlé pátrání, do kterého se zapojil i Turner. Trvalo pouhé dva dny, než mrtvolu svého syna objevil v přívěsu na rodinném pozemku.

Zdrcený Turner se v živém vysílání státního zpravodajství zhroutil. Dokázal tak mnohé přesvědčit o svém utrpení a tím pádem i nevině. Avšak uvnitř něho se odehrával zcela jiný boj. Strach z odhalení.

Pitva později odhalila, že chlapce někdo uškrtil a sexuálně napadl. I přes tyto znepokojivé okolnosti Justinovy smrti se případ zastavil. Turnerovi se nedlouho poté odstěhovali daleko od původního místa bydliště. Od té doby se o průběh stavu vyšetřování smrti jejich jediného syna ani jednou nezajímali.

Podle šerifa z Berkeley County bylo toto chování manželů Turnerových velmi podezřelé. Ve většině podobných případů nevyřešených vražd je zvykem, že se rodiče jen tak nevzdavájí a dožadují se spravedlnosti. Leda, že by sami něco skrývali.

Znovu se případ otevřel až v roce 2021. S pomocí nové technologie kriminalisté nyní nalezli klíčové důkazy v usvědčení manželů Turnerových. Napomohly také ale i staré důkazy. Turner se údajně už v době vraždy policisty vyptával, co by se stalo, kdyby někdo z rodiny oběti ublížil, nebo by ji například i zabil.

Justinova nevlastní matka se dále přiznala k tomu, že se s ním v den jeho smrti pohádala. Usvědčujícím byl také fakt, že po nálezu těla Turner nejevil jakoukoliv snahu zjistit, zdali chlapec není náhodou stále naživu. Musel si tedy být jistým tím, že je mrtvý.

Forenzní analýza taktéž našla shodu mezi otisky na Justinově těle a provazem nalezeným u Turnerů doma. „Máme spoustu forenzních důkazů. Dostali jsme se sem díky novým technologiím a soudnímu lékařství. Všichni víme, jak se věci za ta léta vyvíjely. A stále jsme snažili, abychom konečně získaly potřebné důkazy k zatčení,“ dodal šerif v článku New York Postu.