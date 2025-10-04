„Dlouhodobě se zabývám historií 19. a 20. století a její podstatná část je věnována popravám. Ty jsou tak trochu tabu, neboť jsou mnoha lidem nepříjemné. Pominout je ale určitě nejde,“ je přesvědčen autor výstavy.
Jak umírali: Francouzského krále popravili revolucionáři gilotinou. Co se s člověkem děje po useknutí hlavy?!
První byla gilotina
Když mu bylo asi 15 let, viděl film „Život, láska, smrt", kde hlavní postava zavraždí ženu a je za to popraven gilotinou. Tu pak Šebeček uviděl na vlastní oči v roce 2011 v pankrácké „sekyrárně.“
„To bylo hlavním impulsem k tomu, abych začal vytvářet repliky smrtících nástrojů. Gilotina byla přirozeně první, vyrobil jsem ji v roce 2012,“ upřesnil. Nyní má hotových přibližně 30 různých modelů.
Chce nabourat tabu
Nechává na návštěvnících, aby si sami vyhodnotili, jak byly jednotlivé druhy poprav humánní. „Účelem je nabourat tabu spojené s trestem smrti,“ dodal Šebeček.
Autor výstavy ale zároveň upozorňuje, že výstava není vhodná pro děti do 15 let, pokud na to nejsou připraveny. „Pokud to budou zájemci o historii a rodiče je na to řádně připraví, nemám s tím problém, ale rozhodně to není výstava vhodná pro školní výlety,“ upozornil Šebeček.
Konec veřejných poprav
Návštěvníci na výstavě, která potrvá do 19. října, uvidí gilotinu, plynovou komoru, elektrické křeslo, garoty, smrtící injekce i oprátky. U všech předmětů je vysvětleno, jak při jejich využití odsouzenci umírali i to, zda se tyto metody někde ve světě stále používají, a od kterých bylo již naopak upuštěno.
Ačkoliv se to může dnes zdát nemyslitelné, dřív bývaly popravy veřejností hojně vyhledávané. Ta poslední se v Československu konala 6. září 1945 na Soudním náměstí v Praze. Oběšen byl protektorátní náměstek primátora Prahy, nacistický zločinec Josef Pfitznern. Sledovalo to asi 30 tisíc lidí, včetně dětí.
VIDEO: Marie Antoinetta – francouzská královna byla jednou z nejkontroverznějších žen evropské historie.
Marie Antoinetta – francouzská královna byla jednou z nejkontroverznějších žen evropské historie Videohub