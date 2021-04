Spáchat rituální sebevraždu ve jménu Buddhy se rozhodl mnich Thammakorn Wangpreecha. Mnich, který sloužil v chrámu Wat Phu Hin v Thajsku, svou smrt plánoval dlouhých pět let! Podle informací britského deníku Daily Star věřil, že pokud přinese oběť a nabídne svou hlavu a duši Buddhovi, zaslouží si zásluhy a v posmrtném životě bude mít štěstí.

„V dopise bylo uvedeno, že setnutí hlavy je způsob, jak uctít Buddhu. V dopise uvedl, že to plánoval pět let. Jeho přáním bylo nabídnout hlavu a duši, aby mu Pán pomohl reinkarnovat se jako vyšší duchovní bytost v příštím životě,“ uvedl jeho synovec Booncherd Boonrod, který našel jeho tělo.

Mnich, jenž sloužil v chámu jedenáct let, si vyrobil provizorní gilotinu, kterou umístil vedle sochy buddhistického boha. Na první pohled se tedy zdálo, že socha drží jeho hlavu poté, co byla oddělena od těla. Tělo mnicha bylo posléze uloženo do rakve a jeho hlava do nádoby. Rodina posléze jeho ostatky do lesa, kde je spálila.

VIDEO: Jak se chovat k člověku, který mluví o sebevraždě. Nepodceňujte volání o pomoc!

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince bezpečí: 116 111 nebo v Centru krizové intervence: 284 016 666. Služby jsou poskytovány nonstop a zdarma.