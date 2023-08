Noční můra z porodnice: Janu (44) dohnalo trauma z „císaře“ k psychologovi, lékař líčí rizika

Jana (44) má tři zdravé děti, ale první dva porody musely kvůli komplikacím proběhnout císařským řezem. To pro ni bylo traumatizující, takže když otěhotněla potřetí, musela dokonce navštěvovat kvůli strachu z porodu psychologa. Císařský řez by se měl podle odborníků provádět jenom v opodstatněných případech. Na jedné straně umí zachránit život, na straně druhé způsobit nepříjemné komplikace. Česko se v počtu císařských řezů drží pod evropským průměrem – v současné době se v tuzemsku rodí tzv. sekcí každé čtvrté dítě. Specialisté se shodují na tom, že je tento trend potřeba držet i do budoucna. Stoupající věk rodiček, a naopak jejich klesající fyzická kondice však mohou čísla do budoucna zvyšovat.

„První porod nezačal spontánně. Nastoupila jsem tehdy do nemocnice v Krnově deset dní po plánovaném termínu, aby lékaři porod vyvolali. S kontrakcemi se ale zhoršily ozvy miminka, a tak lékaři museli přistoupit k císařskému řezu,“ popisuje Jana, maminka tří dětí.

V roce 2008 se ještě nekladl tak velký důraz na tzv. bonding - fyzický kontakt matky s dítětem po porodu, a kromě toho začala mít Jana hned po porodu křeče a bolesti, takže jí zdravotníci miminko sice ukázali, ale rychle zase odebrali. Kromě bolestí tak Janu po porodu provázely i výčitky. „Měla jsem pocit zklamání a neschopnosti. I když jsem si dokázala racionálně říct, že je všechno v pořádku, bylo to pro mě traumatizující,“ svěřuje se.

Noční můry z porodnice

Porod druhého dítěte začal spontánně. Jana si přála, aby proběhl přirozenou cestou, ale porodní cesty se ani po dvou dnech v nemocnici neotvíraly. „Nedokázala jsem se uvolnit,“ vysvětluje. Lékaři proto znovu přistoupili k císařskému řezu. „Po porodu zase přišly křeče a v nemocnici jsem musela zůstat deset dní na antibiotikách. Přestože jsem si pak mateřství užívala, ještě půl roku po porodu jsem se v noci probouzela ze snu s pocitem děsu, že jsem v porodnici,“ vzpomíná Jana.

Odborník: „Císař“ pouze s rozvahou

„Císařský řez je velká břišní operace, u které je potřeba vždy pečlivě zvážit, zda je opravdu třeba. Slouží k záchraně života rodiček a dětí a k snížení jejich nemocnosti, doprovázet ho ale může i řada komplikací. Proto se musí používat s rozvahou a musí k němu vést opodstatněné důvody,“ popisuje doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA, přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky Lékařské fakulty Ostravské univerzity a Fakultní nemocnice Ostrava.

Komplikace se mohou objevit nejenom během prováděné operace. Dětem, které se rodí císařským řezem, hrozí vyšší riziko rozvoje astmatu, intolerance složek potravy, autoimunitních onemocnění, obezity nebo diabetu. Dlouhodobé dopady má císařský řez i na matky, ať už se jedná o sníženou plodnost, nebo například o špatné zahnízdění placenty v dalším těhotenství.

„Císařský řez je ve srovnání s normálním porodem až čtyřikrát rizikovější,“ zdůrazňuje doc. Šimetka. Jak ale dodává, v případech, kdy je nutné ho provést, dramaticky snižuje úmrtnost a nemocnost dětí i matek a má i své ochranné efekty – zejména na pánevní dno.

Kvůli strachu z porodu k psychologovi

Když o sedm let později otěhotněla Jana plánovaně potřetí, porodu se bála. „Navštěvovala jsem psychologa, protože jsem si neuměla představit, že porodím. Bála jsem se císařského řezu i přirozeného porodu. Nakonec jsem dospěla k přesvědčení, že bych si přála znovu zkusit rodit přirozeně. Po dvou císařských řezech ale provádí lékaři standardně i třetí porod stejně,“ říká Jana.

Právě MUDr. Ondřej Šimetka však byl ochotný dát přirozenému porodu šanci – s podmínkou, že porod začne včas a nebude se muset vyvolávat. To se naštěstí stalo. Po začátku porodu zůstala Jana ještě několik hodin doma, kde šlo všechno dobře a otevřela se. Jakmile ale přijela do nemocnice, přestala mít kontrakce. „Moje tělo asi zareagovalo na nemocniční prostředí, možná i stres, který ve mně zůstal po předchozích porodech. Lékaři sice byli trpěliví, ale řekli, že pokud se porod do dvou hodin znovu nerozběhne, uchýlí se k císařskému řezu,“ popisuje Jana.

MUDr. Šimetka se ale ani po uplynutí dvouhodinového intervalu nevzdal a nabídl Janě možnost podání hormonu oxytocinu, který měl kontrakce znovu navodit. „Po krátkém rozmýšlení jsem souhlasila a vyšlo to. Jsem přednostovi Šimetkovi neskutečně vděčná za jeho empatii. Když mi pak miminko hned přiložili na břicho, bylo to to nejkrásnější, co jsem v životě zažila, a zahojilo to mé trauma z předchozích porodů,“ uzavírá Jana.

„Císařem“ se rodí každé čtvrté dítě

V České republice počet císařských řezů na začátku 90. let rychle rostl a později se zastavil na hranici kolem 25 %. Na té se drží i v současné době. „Za špičku v oblasti porodnictví je považována Skandinávie, kde se císařské řezy neprovádí tak často jako u nás. Špatně na tom však nejsme, protože se v jejich počtu držíme pod průměrem Evropy,“ uvádí doc. Šimetka. Velkou roli v četnosti porodů císařským řezem podle něj hraje zvyšující se věk žen v době jejich prvního těhotenství, který v tuzemsku překročil třicítku. Problémem je také stoupající obezita rodiček. „Tyto faktory, které mají na provádění císařského řezu velký vliv, je potřeba neustále připomínat. Už teď se u nás rodí císařským řezem každé čtvrté dítě a my bychom byli velmi neradi, kdyby jich v budoucnu přibývalo,“ dodává doc. Šimetka.