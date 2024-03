Litvínovan pobodal vlastního bratra: Propíchám tě jak psa, vyhrožoval Radek.

Případ z loňského srpna otevřela obžalobou státní zástupkyně, která popsala, co se v osudný den v Litvínově odehrálo. „Zavírací nůž si koupil s úmyslem bratra zabít. Ve vestibulu domu ho pobodal do zad, hlavy, horní a dolní končetiny,“ zaznělo z jejích úst. Radek B. si prý ale napadení nepamatuje.

„Nevím, co to do mě vjelo, musel jsem být nepříčetný. Chtěl jsem se s ním jenom poprat za ty naschvály, co mi dělal,“ řekl u soudu. Roman prý bráchovi slíbil, že mu bude dělat garanta při zřízení živnosti. Stále to ale odkládal, až se Radek rozčílil a s nožem v ruce si s ním přišel vyřídit účty. „Omlouvám se mu, mám ho rád,“ řekl obžalovaný. Za pokus bratrovraždy mu hrozí až 20 let vězení.