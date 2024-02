Brutální psí útok: Muž na Trutnovsku přišel o ucho! Sousedé se bojí

O tom, že pes představuje potenciální nebezpečí, majitel dobře věděl. Přesto se však rozhodl ho v přítomnosti kamaráda pustit na volno. Po kávě se muži pustili do opravy brzd auta. Během chvíle jako by psovi přeskočilo a zaútočil. „Když v tom kříženec ridgebacka s rottweilerem zezadu poškozeného napadl, a to tak, že se mu zakousl do pravého ucha. Muž hned z pozemku utekl do domu, přičemž se ho pes pokusil ještě pokousat na zádech,“ uvedla v policejní zprávě mluvčí policie Šárka Pižlová.

Majitel se pokoušel svého mazlíčka srovnat do latě. Pes však na povely vůbec nereagoval a v agresivním chování pokračoval vesele dál. Napadený si během útoku v hrůze uvědomil, že mu zvíře ukouslo kus ucha. Jakmile se situace uklidnila, vyhledal muž pomoc lékařů.

Krvavý incident, ke kterému došlo loni v květnu, vyděsil i další obyvatele obce Vítězná. Ti mají podle starosty Petra Hrubého z psa už delší dobu strach. „Chodí s tímto nebezpečným, leckdy bez košíku na volno puštěným psem, jehož nezvládá, po obci. Lidé se psa bojí a jeho majiteli se obávají cokoliv říci. Obec s tím mnoho nezmůže, není k tomu kompetentní. Pes je držený na soukromém, nikoliv obecním pozemku,“ vyjádřil se k situaci Hrubý v článku Novinek.

Vzhledem k opakovanému ohrožení zdraví místních obyvatel, policie muže obvinila. V případě uznání viny by strávil rok ve vězení. „Policisté zahájili proti 53letému majiteli psa trestní stíhání z podezření ze spáchání přečinu ublížení na zdraví z nedbalosti. Obviněnému klademe za vinu, že nedbal skutečnosti, že pes je nebezpečný, i přesto, že již nejméně 3x na lidi zaútočil,“ dodala mlvučí Pižlová.