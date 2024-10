Dcera nezvládla péči o těžce nemocnou matku: Hlavu jí zavřela do igelitu, odsedí si 4 roky

Měla ji ráda, snažila se pro ni udělat vše. Pro ženu (49) však péče o těžce nemocnou matku (†81) byla už nad její síly. Dala jí na hlavu igelit a stáhla ho elektrickým kabelem. Když si myslela, že je matka mrtvá, zavolala policii a přiznala se k vraždě. Soud ji za to poslal na čtyři roky do vězení.

K zoufalému činu došlo v panelákovém bytě na Prachaticku 6. dubna. Seniorka útok přežila s oděrkami. Zemřela přirozenou smrtí koncem září. Její dcera popsala 23. října soudu, jak se při náročné péči o těžce nemocnou matku ocitla v bezvýchodné situaci.

„Chtěla, abych byla pořád s ní. Měla úzkostné stavy, dvě hodiny beze mě byla pro ni dlouhá doba. Pořád mi opakovala, že ta staroba je strašná. Měla cukrovku, pokročilou demenci, maniodepresivní psychózu a schizofrenii. Nikoho jiného u sebe nesnesla než mě,“ řekla žena s tím, že stav matky se postupně dál horšil.

Pomatení smyslů

„Špatně chodila, špatně trávila a špatně polykala. Byla jsem na to sama. Přivydělávala jsem si hodinami němčiny, ty jsem ale musela rušit,“ řekla žena s tím, že sama měla psychické problémy a v těžké životní situaci začala pít alkohol. Útok na matku nedokázala vysvětlit. „Je mi to strašně líto. Bylo to zkrat, pomatení smyslů vlivem alkoholu. Zapříčinilo to zoufalství a strach z toho, co bude do budoucna,“ řekla soudu obžalovaná, která se ve vazbě pokusila o sebevraždu. Obžalované hrozilo až osmnáctileté vězení. Soud ji 24. října odsoudil ke čtyřletému trestu. Rozsudek zatím není pravomocný, ale obžalovaná se vzdala nároku na odvolání.

Kam se obrátit?

I lidé pečující o blízké potřebují podporu, kam se ale obrátit? Nejjednodušší cestou jsou sociální odbory ve vaší obci či městské části. „Tam by měli poskytnout informace a v urgentních situacích pomoci a nasměrovat na poskytovatele služeb,“ radí lékařka Iva Holmerová z Gerontologického centra Prahy 8. Další možností pro seniory nad 60 let a jejich pečující je i bezplatná nonstop Linka důvěry Senior telefon: 800 157 157