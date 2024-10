Tragédie na sídlišti: Jan (†37) vyskočil ze sedmého patra před zraky rodičů

Událost se stala na sídlišti Rúbanisko ve slovenském Lučenci. Policie tam vyrazila do bytu za sedmatřicetiletým fotbalistou Janem, který podezřelý ze spáchání zločinu loupeže. Před několika dny měl Jan totiž oloupit stařenku o kabelku. Během toho jí do očí nastříkal pepřový sprej a zmizel.

Podle deníku Topky.sk přišli policisté do bytu v sedmém patře po důkazy, které Jana spojovaly s loupeží. V ten moment si muž už zřejmě uvědomil, že není cesty zpět. Policie předal co potřebovala a odešel do vedlejšího pokoje, kde otevřel okno a vyskočil ze sedmého patra.

„Otevřelo se okno, slyšel jsem křik ,Jany' a už jsem jen viděl, jak skáče. Potom přiběhl k oknu jeho otec. V bytě měla být i jeho máma,“ prozradil soused, který celou tragédii viděl na vlastní oči. I když byli na místě do pár minut záchranáři, muži již nebylo pomoci.

„Dívala jsem televizi a slyšela jsem strašný buchot. Otevřela jsem okno, no a už jsem viděla jen ten pohled, jak tam ležel," uvedla další z obyvatelek domu.

Podle televize JOJ se měl ale Jan pokusit o sebevraždu ještě před příchodem policie. V činu měl synovi zabránit otec, který byl pro Jana od dětství vzorem. Tatínek býval v minulosti československým reprezentantem a trenérem ve fotbalu.



Případ nyní řeší policie. „V souvislosti s úmrtím 37letého muže bylo zahájeno trestní stíhání pro přečin usmrcení," dodala policejní mluvčí Petra Kováčiková.