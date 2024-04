Dcera nalila matce do kávy metanol: Za vraždu navrhl žalobce 23 let za mřížemi!

Vraždou ženy v Jihlavě z loňského února se bude zabývat odvolací Vrchní soud v Olomouci. Krajský soud v Brně její dceři Janě R. za čin uložil 18 let vězení, odvolala se jak obžalovaná, tak státní zástupce, který požaduje přísnější trest. ČTK v pondělí o odvoláních informovala mluvčí krajského soudu Klára Belkovová. Šestatřicetiletá žena podle obžaloby své matce nalila do kávy metanol, čin spáchala kvůli majetkovému prospěchu. Hrozilo jí 15 až 20 let vězení či výjimečný trest. Žena popřela, že by šlo o úmysl. Tvrdí, že metanol do kávy matce nalila v afektu

Krajský soud se případem poprvé zabýval v polovině ledna, rozhodnutí vyhlásil o dva měsíce později. Žalobce v závěrečné řeči navrhoval výjimečný trest kolem 23 let vězení. Po vyhlášení rozhodnutí si strany ponechaly lhůtu pro možné odvolání. „Odvolání podala obžalovaná do výroku o vině i o trestu, státní zástupce v neprospěch obžalované do výroku o trestu,“ uvedla Belkovová. Případ tak poputuje k Vrchnímu soudu v Olomouci.

Jana R. podle žalobce loni v únoru přes web nakoupila dvě lahve metanolu. Při návštěvě u matky jí podle obžaloby 88 mililitrů metanolu nalila do kávy, když se k ní matka otočila zády. Seniorka o pár dní později zemřela.

Podle žalobce se žena následně zbavila finančních závazků nejméně za 200 000 Kč. Žalobce dodává, že šlo dlouhodobý plán matku usmrtit, když si obžalovaná Jana R. už dříve před činem objednávala semena jedovatých rostlin či si na internetu vyhledávala texty o účincích jedu.

Vrah spisovatelky Monyové chce na svobodu: Rodina má z propuštění Ingra strach!

Podle obhájce jeho klientka sice nalila metanol matce do kávy, jak přiznala, ale nešlo podle něj o smrtelné množství. V závěrečné řeči uvedl, že soud by čin měl posuzovat jako pokus o ublížení na zdraví. Jana R. řekla, že ji mrzí, co se stalo.

Dříve přiznala, že matce do kávy metanol nalila, podle ní ale ne s cílem ji zabít, ale proto, aby dosáhla její hospitalizace a následného léčení. Matka podle ní byla alkoholička a tímto způsobem ji chtěla dostat do léčebny. Jedovatou látku obžalovaná podle svých slov do kávy nalila v afektu, nešlo o úmysl.