Jaroslava (†32) našel otec s igelitkou na hlavě: Byl v ženských šatech a svázaný!

Městem v okrese Myjava na Slovensku otřásla hrůzná událost. Místní komunita nadobro ztratila jednoho člena. Mladík Jaroslav si pravděpodobně dobrovolně vzal život. Na vše přišel jeho otec, který syna po vesnici sháněl poté, co nenastoupil do práce. Nakonec dorazil až k Jaroslavovi domů. Dveře však byly zamčené, a tak se do obydlí musel dostat násilím a rozbil sklo. Jakmile se dostal dovnitř, naskytl se mu pohled, na který jen tak nezapomene. Jeho syn Jaroslav byl v ženském převleku spoutaný a přivázaný k židli. Nejevil žádné známky života.

„Byl přivázaný k židli opaskem, měl na rukou a nohách pouta, na tváři igelitový sáček a gumičku. Měl ženskou paruku a ženské boty. Když jsem ho uviděl, vyděsil jsem se. Chytil jsem ho, abych zjistil, jestli je tuhý, a odešel jsem. Ani soudní lékař nedokázal pochopit, jak to mohl udělat,“ vzpomínal zničený otec pro TV JOJ s tím, že se jeho syn v posledních dnech v pokoji zamykal a do noci trávil čas na počítači.

Otec Jaroslava okamžitě přivolal záchranku, bylo ale už pozdě. „Dvaatřicetiletému muži už se bohužel pomoci nedalo a lékař konstatoval úmrtí,” informovala tisková mluvčí OS ZZS Petra Klimešová. Do rodinného domu následně dorazila i policie. Kriminalisté místo zajistili a následně vyslechli sousedy. Přes všechny podivné okolnosti, které případ obestírají, stopy naznačují, že v době úmrtí byl Jaroslav v pokoji sám. Obhlížející lékař posléze vyloučil cizí zavinění.

„V současné době probíhají procesní úkony a vzhledem k okolnostem a citlivosti případu není možné poskytnout bližší informace,“ uvedla mluvčí KR PZ Petra Klenková.