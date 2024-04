Rekordní prodeje AURESu v prvním čtvrtletí posílila generativní AI na kontaktním centru

Prezentace klienta: Toto není redakční text. Redakce Blesku nezodpovídá za jeho obsah

Společnost AURES Holdings, provozovatel sítě AAA AUTO a Mototechna, největší obchodník s ojetými a zánovními vozy ve střední Evropě, za první tři měsíce letošního roku prodala 26 000 vozů, což je 12% nárůst oproti stejnému období roku 2023. Za rekordními prodeji vidí společnost kromě vysoké poptávky i zúročení svých investic do rozvoje moderních technologií, které nyní výrazně zvyšují efektivitu obchodování s automobily i komunikace se zákazníky. Pro letošní rok proto firma plánuje zvýšit celkový prodej vozů téměř o desetinu, tedy daleko za psychologickou hranicí 100 tisíc aut.

S dalším rokem na trhu jsme dosáhli dalších prodejních rekordů. Za posledních pět let od roku 2020 se naše prodeje v prvním čtvrtletí zvedly o více než 6 600 vozů. Březen byl s 9 427 prodanými vozy historicky naším vůbec nejsilnějším měsícem. Skvělé výsledky v prvním čtvrtletí vedly k tomu, že jsme už na začátku března prodali za posledních 12 měsíců od března 2023 celkem 100 tisíc aut. Pokud jde o důvody tohoto úspěchu, kromě vysoké poptávky za tím vidíme zúročení našich investic do využití technologických inovací, a to zejména nasazení generativní AI v marketingu a v komunikaci se zákazníky, a další posílení využití digitálních technologií využívajících unikátní data integrovaná v rámci našich výkupních i prodejních procesů,“ uvedla Karolína Topolová, generální ředitelka a předsedkyně představenstva společnosti AURES Holdings, provozovatele sítě autocenter AAA AUTO, Mototechna, Auto Diskont a Driverama. Skupina v březnu prodávala už přes 320 vozů denně.

V obchodování s automobily AURESu významně pomáhá machine learning, automatizovaný hlasový model využívající generativní AI CARol na Kontaktním centru. Prostřednictvím AI CARol AURES už za poslední rok vykoupil téměř 6 000 aut a celkem vyřídil 316 000 hovorů. Podíl CARol na všech vykoupených vozech přes zákaznické centrum tvořil více než 10%. „Přes CARol jsme prodali celkem 3 000 vozů a na prodeji odbavili 180 tisíc hovorů. Meziročně jsme zaznamenali zásadní zvýšení úspěšnosti prodejů od zájmu po koupi - v ČR to bylo o 18 %, na Slovensku dokonce o 19 % a v Polsku o 11 %,“ uvedl Petr Vaněček, co-CEO a člen představenstva skupiny AURES Holdings.

Expanze – investice letos dosáhnou 100 milionů korun

Nabídka vozů v prodejní síti AURES Holdings již dosáhla 15 000 aut. Toho skupina docílila rozšířením kapacit výkupu i prodeje na několika pobočkách, ve kterém bude nadále pokračovat. Jedná se o zásadní expanzi, která AURESu umožní dále rozšířit podíl na trhu. „Na konci března jsme otevřeli nové čistě výkupní pobočky na pražském Zličíně, ve Valašském Meziříčí a v polské Kdyni. Dokončili jsme zpevnění ploch na centrále v Dolních Chabrech. V současnosti se jedná o největší autocentrum ojetých vozů ve střední Evropě s celkovou plochou 140 tisíc metrů čtverečních. Rozšířili jsme prodejní plochu v Čestlicích a plánujeme i zvýšení kapacity v Liberci, v Michalovcích a Popradu. V Polsku významně o stovky vozů rozšíříme kapacity poboček Krakov, Zabrze a Vratislav. V Polsku koncem roku otevřeme také zcela novou fullservisovou pobočku. Na příští rok připravujeme také relokaci pobočky v Českých Budějovicích,“ uvedl co-CEO AURESu Petr Vaněček. Celkové letošní investice do rekonstrukcí, rozšiřování a výstavby nových poboček v rámci skupiny dosáhnou 100 milionů korun.

Segment B2B – meziroční růst o 6 %

Oproti loňskému prvnímu kvartálu prodeje podnikatelům vzrostly o 6 %. Roste obliba finančních produktů - stále více B2B zákazníků využívá k nákupu vozu leasing.

„Z pohledu prodejů vozů firmám, OSVČ a podnikatelům za sebou máme úspěšný první kvartál. Jsem rád, že naše zaměření na podnikatele, ať už OSVČ či firmy, se odráží i ve výsledcích. Zaznamenali jsme nejlepší první kvartál v prodejích B2B od začátku Covidu. Podnikatelům nabízíme produkty na míru a speciální obsluhu. Na každé pobočce se jim věnujeme a snažíme se plnit jejich přání od správného výběru vozu, individuálního financování nebo rychlosti obsluhy. Podnikatel nemá čas čekat, a to si u nás plně uvědomujeme. Proto se jim snažíme věnovat okamžitě, když dorazí na domluvenou schůzku. Stejně tak mají naši firemní zákazníci dedikovaný tým na Zákaznickém centru,“ zdůraznil co-CEO Petr Vaněček.

Pokud jde o žebříček nejoblíbenějších vozů mezi podnikateli, jsou to vozy kombi a SUV, které tvoří téměř 50 % (přesně 47,7 %) prodejů v tomto segmentu. Daří se ale i užitkovým vozům, dodávkám a vícemístným dodávkám, jejich prodeje dále rostou a v prvním kvartálu tvořily přes 20 % prodejů. „Z pohledu jednotlivých značek a modelů jsou v oblibě stále vozy Škoda, následované VW a Ford. Konkrétním modelům vládnou vozy Škoda Octavia, Superb, Kodiaq a Fabia. Už na šesté pozici se dostala první dodávka od Peugeotu, konkrétně model Boxer,“ dodal co-CEO Petr Vaněček.

Rok 2023 AURES hodnotí z pohledu prodejních výsledků v oblasti elektromobility rovněž jako úspěšný. „Překonali jsme náš cíl dosáhnout 10 % podílu na sekundárním trhu téměř o 3 procentní body a dosáhli jsme podílu 12,3 %,“ uvedl co-CEO Petr Vaněček. AURES celkově v roce 2023 prodal téměř 400 elektromobilů.

V roce 2023 byly již 3 % (6 640) všech nových prodaných vozů čistě bateriových, rok k roku je to v absolutním čísle nárůst o 70 %. Růst počtu prodaných ojetých elektromobilů na českém sekundárním trhu je ještě rychlejší, rok k roku je to v absolutním čísle nárůst o 73 % (z 1 363 na 2 364). Z pohledu značek jsou bestsellerem v rámci ojetých elektromobilů značky Tesla (22 %), BMW (17 %) a VW (14 %). V prodejích AURESu vedou vozy BMW i3 (15 %), Tesla Model 3 (13,5 %), na třetím místě se umístila Škoda eCitigo (8,6 %). Nejsilnější v počtu prodaných ojetých elektromobilů v rámci sítě AAA AUTO a Mototechna jsou Praha, Středočeský kraj a Jihomoravský kraj. Nejvíce se na trhu v segmentu elektromobility v roce 2023 obchodovaly ojetiny se stářím 1-4 roky.

„Pro rok 2024 bychom se ve skupině AURES Holdings chtěli dostat na zhruba 1 000 prodaných elektromobilů. V České republice plánujeme zvednout tržní podíl v oblasti elektromobility až na 15 %, k čemuž nám pomůže otevření nového Centra elektromobilů a zánovních vozů v Praze – Čestlicích. První čtvrtletí roku 2024 hodnotíme z pohledu prodejních výsledků v oblasti elektromobility jako velice úspěšné. Za první čtvrtletí 2024 jsme ve skupině prodali 126 elektromobilů, což je oproti 52 z 1Q/2023 více než dvojnásobný růst. Za první čtvrtletí 2024 jsme vykoupili 166 elektromobilů, což je oproti 102 vykoupeným v 1Q/2023 zvýšení o 63 %,“ dodal co-CEO Petr Vaněček.