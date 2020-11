Leia z množírny se dočkala skutečného domova. Adoptovala ji mluvčí patrona Blesk tlapek

Jiří Pospíšil, který Blesk tlapky sleduje a od počátku s nimi spolupracuje, svou spolupracovnici na kauzu 38 týraných retrívrů sám upozornil.

„Moje nejstarší dcera chtěla už delší dobu pejska z útulku. Když jsem si pak v Blesku přečetla tenhle příběh, rozhodli jsme,“ popsala Šárka Kuželová.

Šárka Kuželová adoptovala fenku od spolku Home4Pets, který část psů z množírny převzal do své péče | Jana Ulrichová

Vybrala si je

Pro nového člena domácnosti se rozjeli do útulku v Babicích patřícímu spolku Home4Pets, který část zubožené smečky ze Dvora Králové převzal pod svá křídla. „Vzali jsme si první štěně, které k nám běželo. Vlastně si vybrala ona nás. Zpočátku jsme měli strach, protože je to velký závazek. Teď jsme ale všichni nadšení, stmelilo nás to v téhle době,“ řekla. „Udělali jsme dobrý skutek, dali jsme mu nový domov, takže z toho mám dobrý pocit,“ dodal přítel její dcery Filip Janáč.

Leia je krásné, bezstarostné štěně, která na to, odkud pochází, už zapomněla | Jana Ulrichová

Nekupujte, adoptujte

Spokojený je i Jiří Pospíšil, podle kterého by se tak měli zachovat všichni, kdo si chtějí pořídit psa. „Kupte si psa z kvalitního chovu. Pokud vám ale nejde o to, mít čistokrevné zvíře, pak je ideální vypravit se do útulku,“ apeloval. „Pokud koupíte psa přes inzerát někde na čerpací stanici nebo na ulici, zcela jistě podpoříte množitele, který vydělává na utrpení zvířat,“ dodal.

Postih pro množírny

Ocenil také, že veterináři, kteří navrhli všechny psy z množírny odebrat a Janě Tomkové dočasně zakázat chov, podali v tomto případě trestní oznámení pro podezření na chov v nevhodných podmínkách. Využili tak nového zákona a nové skutkové podstaty, podle které by měly být postihovány právě množírny. „Podle novely, která platí od června, je provozování takovéto množírny trestný čin. Doufám, že pokud soud uzná pachatele vinnými, neskončí to pouze u nějakého formálního rozsudku,“ dodal s tím, že množitelé a tyrani by měli nyní nově odcházet od soudu s nepodmíněnými tresty.

Velký kšeft

Podle Jiřího Pospíšila jsou množírny mimořádně výdělečné činnosti. „Statistiky EU ukazují, že množení a pašování zvířat po Evropě je po prostituci nejvíce výnosná forma nezákonné nebo nemorální činnosti,“ řekl a dodal, že i nezvládnutý chov, který nepřináší majitelům žádné nebo jen malé zisky, je množírnou.

Šárka Kuželová a přítel její dcery se shodli, že je adoptované štěně v této nelehké době stmelilo | Jana Ulrichová

Případ řeší policie

Konkrétní obvinění Jany Tomkové a její dcery, které smečku 38 retrívrů držely a množily v domě plném harampádí a výkalů, a trápily ji tak, že psům hrozilo uhynutí, zatím nepadlo. Podle policejní mluvčí Magdaleny Vlčkové čekají vyšetřovatelé na zprávy od veterinářů a úředníků. Jasno by mělo být během několika dnů.