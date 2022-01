Ti pomáhají s pátráním. Někdy jich vyrazí do terénu až 30. „Byla jako moje třetí chlupaté dítě. Nemám sílu to vzdát,“ říká smutně Eva Hozová (44) a je neskutečně vděčná za podporu, kterou u lidí našla.

Eli byla od malička zvyklá chodit bez vodítka, 16. ledna se ale na procházce rozběhla za srnkou. „Ještě jsem ji zahlédla, jak se spolu očichávají. Pak se srna opět dala na úprk a naše ani ne dvouletá fenečka za ní,“ popisuje Eva.

Nespí a hledá ji i dronem

Od té doby toho rodina moc nenaspala. Nachodila kilometry, vyvěsila plakáty i v sousedních obcích, využívá dron. „Dáváme po lese misky s granulemi i moje pyžamo, aby podle čichu poznala, že je blízko domova,“ líčí Eva.

Podle ní ji klidně mohl najít a vzít domů někdo ze seniorů, kteří nejsou na sociálních sítích, kde všechny informace sdílí. Cenu za nalezení rodina postupně zvýšila z 10 tisíc až na 50 tisíc.

„Peníze máme nachystané. I když mi lidé píší, že by si nic nevzali, mohou je věnovat některému z útulků,“ ujišťuje Eva s tím, že případné množitele upozorňuje na to, že fenka je kastrovaná. „Každou zprávou, že ji někde zahlédli, mi lidé dávají najevo, že v tom nejsem sama. I když vím že to nemusí být stoprocentně ona,“ říká majitelka border kolie.

Záleží na psychice pejska

Podle odborníků ze spolku Psí detektiv pro ztracená zvířata je největší problém, že borderka bude po tolika dnech zmatená. „Moc záleží na její psychice. Spíše už nebude vědět, jak si situaci, ve které se ocitla, přebrat. Což znamená, že se může špatně odchytávat a to i majitelem,“ odhadují.

Spolek o hledaných zvířatech informuje veteriny, útulky, úřady i myslivecká sdružení v příslušném okrese. Toho, že by Eli mohl odstřelit myslivec, se lidé ze spolku neobávají. „Dnes si naštěstí díky přísnějším zákonům už nikdo nedovolí střílet po psovi bez rozmýšlení. To by musel prokazatelně několik dní štvát zvěř,“ dodávají.

Pomáhá i psycholog

Eva se obrátila i na psychologa psů Rudolfa Desenského. Ten radí případným nálezcům Elinku nechytat, nevolat, nenahánět. „Mají ji sledovat, kam jde. Pokud je hladová a má halucinace, na své jméno už neslyší. Nejlepší řešení je pustit ji do zahrady a hned mi volat,“ upřesnila Eva Hozová.

