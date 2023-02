Z kocourka se radovala jen měsíc, zemřel na selhání orgánů. Chovatelka vinu odmítá

Půlroční kocourek Voice od Wild Fidelity Feline, kterého si paní Jitka od chovatelky koupila za 15 000 korun, měl od počátku rýmu. „Začal kýchat, ale tak intenzívně, že se nudle válely všude po zemi,“ popsala s tím, že okamžitě jela na veterinu, kde dostal injekci a léky. „Trochu se mu ulevilo, po týdnu se ale problémy vrátily, takže jsem s ním znovu jela k veterináři,“ řekla.

Kocourek Voice od Wild Fidelity Feline žil u nové majitelky jen měsíc, podle pitvy zemřel na selhání orgánů | archiv Jitky Šebkové

Selhání orgánů

Chovatelka, na kterou obrátila, jí prý poslala obrázek léků, které mu má opatřit. „Doslova napsala, že ho to nakopne,“ vylíčila paní Jitka. Krátce na to kocourek zemřel. Pitva, kterou nechala udělat u veterináře Žatci, ukázala, že zemřel na selhání vnitřních orgánů a navíc byl pozitivní na FIP, což je velmi vážná kočičí virová infekce, která je neléčitelná.

Jitka Šebková už má jiného kocourka | Kateřina Bokrová Lang

Zpochybnila pitvu

Jitka Šebková pak znovu kontaktovala chovatelku, poslala jí zprávy z veteriny i pitvy, s reklamací ale neuspěla. „Napsala mi, že pitvu nedělal odborník, celou ji zpochybnila. Chtěla, abych tělo poslala na jinou pitvu. Pokud by i ta prokázala, že byl kocourek nemocný, nabídla mi koťátko. To jsem ale nechtěla, bála jsem se, že by mi zas vrazila do ruky nějaké nemocné, proto jsem žádala vrácení peněz,“ řekla.

Místo peněz policie

Peníze zpět ale paní Jitka nedostala, místo toho na ní chovatelka podala trestní oznámení za pomluvu. Policisté pak případ odložili, paní Jitka se ale žádné satisfakce nedočkala. Dnes má jiné kočky, z jiného chovu, s Violettou Dosedělovou už nechce mít nic společného. Stejně reagují i další čtenáři, kteří se Blesk tlapkám stále ozývají a popisují podobné problémy s touto chovatelkou.

V tomto domě má chovatelka svou chovatelskou stanici. Dům vypadá opuštěně, na dvoře jsou ale psi na volno i v kotcích | Jana Ulrichová

Pochybení odmítá

Violetta Dosedělová ale jakékoli pochybení odmítá. Blesk tlapky kontaktovala písemně, tvrdí, že informace o ní jsou zkreslené a nepravdivé, všechny kontroly, které u ní byly, prý nic závadného nenašly, zvířata má podle svých slov zdravá. „Chovám kočky přes 10 let, miluji je a starám se o ně,“ napsala s tím, že řada jejích zákazníků je spokojená, má od ní dokonce zvířat víc, a to i na chov. Dodala, že několik nemocných a zubožených koťat a koček zachránila, léčila na vlastní náklady a našla jim nový domov.