Adonis (10) už měla být mrtvá. Majitelé ji chtěli nechat uspat, nechtěli jí píchat inzulín

Adonis (10) měla namále. Vážná nemoc a náročná léčba odradila její majitele natolik, že ji chtěli nechat uspat. Veterinářka to ale odmítla. Místo toho oslovila spolek Dogsy, který se fenky ujal a teď se jí snaží vrátit zpět do života.

Majitelé za Adonis zaplatili veškeré veterinární náklady, léčit ji ale dál nechtěli. Měli pocit, že boj její cukrovkou je nad jejich síly. V útulku Dogsy v Jestřebí na Českolipsku, kde se teď o fenku starají, se toho ale nezalekli.

Adonis je hezká kříženka německého ovčáka | Jana Ulrichová

Vidí pokroky

Ošetřovatelé léčí fence kožní problémy spojené s její cukrovkou, měří jí hladinu cukru a jednou denně píchají inzulín. „Je to pro nás všechno nové, i my se to učíme. Vidíme ale pokroky, vidíme, že se zlepšuje,“ řekla majitelka útulku Veronika Slavíková, která věří, že až se Adonis dostane z nejhoršího, bude moci odejít do adopce a vést ještě normální život.

Fenka je ve společnosti členek spolku, které o ni pečují, velmi šťastná | Jana Ulrichová

Má šanci

Péče o Adonis je náročná. Fenka je navíc i podvyživená, musí proto dostávat odměřené dávky speciálních granulí pro diabetiky. Šanci na uzdravení ale má. „Konzultovali jsme to s veterinářkou. Podle ní je pravděpodobné, že až se cukr sníží, bude možné inzulín úplně vyřadit, případně ho píchat v menších dávkách nebo jen obden,“ řekla Veronika.

Potřebuje lásku

Až se Adonis úplně uzdraví, bude hledat nový domov. „Věříme, že se i pro ni nějaká rodina najde, že někoho zaujme,“ řekla majitelka útulku. Dodala, že vzhledem k věku by Adonis potřebovala baráček s přístupem dovnitř, kde byla v teple. „Mělo by tam být minimum schodů, aby nemusela namáhat zadní nohy, které jí už hůř slouží. Myslím si, že je to úžasný vděčný pes, který nebude potřebovat nic jiného, než lásku,“ dodala.

V útulku léčí fence i kožní problémy spojené s cukrovkou | Jana Ulrichová

Domov na dožití

Příběh Adonis už teď dojal řadu lidí. „Jezdí se sem za ní podívat, mazlit jí, a ona si to užívá, je na ní vidět, jak je šťastná,“ řekla majitelka útulku. Dodala, že zájemci, kteří by se chtěli Adonis ujmout a dát jí domov na dožití, mohou kontaktovat útulek Dogsy telefonicky na čísle 777 239 237.