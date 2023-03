V množírně našli na 130 psů! Provozovatelka se zpovídá veterinářům, finančáku i policii

Reportérky množírnu objevily v době, kdy venku panovaly silné mrazy. Na místě viděly desítky psů, špice, kolie, čivavy, krysaříky, pomeraniany. I když bylo venku pod nulou, byla některá štěňata ve venkovních ohradách mezi vlastními výkaly. Jako úkryt jim sloužila jedna malá dřevěná boudička. Podobné to bylo i v ostatních výbězích a kotcích, a lepší to nebylo ani uvnitř, kde byly další desítky zvířat. Oknem bylo vidět i dvě štěňata nacpaná do klece pro hlodavce.

Ve výbězích a kotcích za domem byly kolie | Jana Ulrichová

Práce na týdny

Na množírnu proto okamžitě upozornily pelhřimovskou Krajskou veterinární správu. Ještě než kontroloři na místo dorazili, stihla se množitelka zbavit zhruba dvou desítek psů, které podle informací Blesk tlapek rozdala. Kontrola byla i tak velmi náročná. Kvůli velkému počtu psů stále ještě pokračuje, veterináři jsou proto zatím na informace skoupí. „Jedná se o početný chov, ve kterém je zhruba 130 psů. Proto je zúřadování případu velmi složité,“ uvedl mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček s tím, že výsledky kontroly budou známy až za několik týdnů.

Porušila zákony

I když byla podle něj zvířata po zdravotní a výživové stránce v pořádku a kontroloři nezjistili ani známky týrání, problémy v množírně jsou. A nemalé. „Zaznamenali jsme pochybení jak vůči veterinárnímu zákonu, tak vůči zákonu na ochranu zvířat,“ uvedl mluvčí bez bližších podrobností. Znamená to, že množitelka zřejmě neměla v pořádku doklady, očkovací průkazy nebo čipy, a že zvířata drží v nevhodných podmínkách. Od veterinářů ji proto čeká pokuta a došlápnou si na ni i úředníci odboru životního prostředí.

Množitelka na reportérky Blesk tlapek zavolala policisty, ti ale žádné protiprávní jednání neshledali | Jana Ulrichová

Bez oprávnění

Množitelka navíc nemá živnostenské oprávnění, zaniklo jí v roce 2020. Před kontrolory hrála divadlo, divila se, že ho nemá, a tvrdila, že si není vědoma toho, že by živnost ukončila, že to musel udělat někdo bez jejího vědomí. Protože se štěňaty přitom vesele obchoduje, což potvrdil i místní starosta, zajímají se o ni i živnostenský a finanční úřad a také policisté, protože na množitelku bylo v souvislosti s chovem psů podáno i trestní oznámení.

Psi v ohrádce byli mezi výkaly | Jana Ulrichová

Křik a výhrůžky

Reportérky mluvily i s Dagmar Jelínkovou, které se ale jejich návštěva vůbec nelíbila. Zřejmě už tušila, že bude mít potíže. „Co že tady provozuju? Pakujte se odtud, mazejte,“ křičela, když se jí zeptaly na její množírnu. „Otravujete lidi, nedáte jim pokoj. Ať je to všechno na kameře, vy se budete mít co otáčet a finančně se nedoplatíte,“ vyhrožovala. O svých kšeftech ale mluvit nechtěla.