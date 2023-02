Stížností na chovatelskou stanici koček přibývá: Nemocná zvířata bez čipů, odčervená ještě před narozením

Chování Violetty Dosedělové připomíná praktiky množitelů. Už proto, že kočky nabízí na nechvaleně známých inzertních portálech, zájemce nebere do sídla chovatelské stanice, neukazuje jim svůj chov, ani rodiče vybraného zvířete.

Kocourek Žanety Podsklanové trpí vnitřním parazitem tritrichomonas foetus | Jana Ulrichová

Rodiče neviděla

Bylo tomu tak i u Žanety Podsklanové z Bouzova, která si kocourka od ní vyhlédla na Bazoši. „Jela jsem si pro něj do Jesenice, kde má chovatelská stanice sídlo. Cestou mě ale chovatelka odklonila do Heřmaniček. Tam mi kocourka předala v bytě. Jeho rodiče jsem neviděla, jen na fotkách v mailu. V bytě byl zápach, koťata určená na prodej, tam ležela v záchodech,“ řekla.

Damian má i oslabenou imunitu, potýká se se zánětem dásní a oka | Jana Ulrichová

Drahá léčba

Podobnou zkušenost má i Zuzana Puskajlerová. „Kocourka mi předávala u dcery. V té době mě nenapadlo, že je to proto, že nechce ukázat své chovatelské zařízení,“ řekla. Oba kocourci byli vážně nemocní, léčba vnitřního parazita, kterého měli, vyšla na desetitisíce korun, paní Žanetu dokonce na 100 000 korun. Blesk tlapky proto už minulý týden podaly podnět Krajské veterinární správě na prověření tohoto chovu.

Doklady na dálku

Chovatelka navíc papírově přesídlila se svým chovem do zahraničí. „Na začátku roku 2020 byla vyškrtnuta z databáze českého svazu chovatelů, protože přešla do Polska. Odešla i mimo Fédération Internationale Féline, což je největší evropská organizace chovatelů koček,“ řekla Alžběta Poláková Šmídová, dlouholetá chovatelka koček a dočaskářka spolku Dočasky De De s tím, že ze zahraničí zvířata nikdo fyzicky nekontroluje. „Všechno probíhá korespondenčně. I o rodokmeny se žádá pouze na dálku, aniž by kdokoliv ta zvířata fyzicky viděl,“ vysvětlila.

V tomto domě má chovatelka svou chovatelskou stanici. Dům vypadá opuštěně, na dvoře jsou ale psi na volno i v kotcích | Jana Ulrichová

Odčerven před narozením

V Polsku, konkrétně v Lodži, vystavené doklady dostala ke svému kocourkovi i paní Zuzana. Když si je důkladně prohlédla, nestačila se divit. „Z očkovacího průkazu jsem zjistila, že byl dvakrát odčerven, a to ještě před tím, než se narodil,“ řekla. Dodala, že když se pokoušela s chovatelkou nějak domluvit, vysmála se jí.

Jak to v chovatelské stanici vypadá, ukázal Blesk tlapkám řemeslník, který v chovatelčině domě v Jesenici pracoval. V místě natočil výmluvné video, ze kterého pochází i tato fotka | čtenář

K nezastižení

Blesk tlapky chtěly Violettu Dosedělovou kontaktovat. Hledaly ji v Jesenici u Příbrami, kde má její chovatelská stanice sídlo, i v bytě v nedalekých Heřmaničkách. Nikde ji ale nezastihly, na zvonění a klepání nereagovala, i když byla podle sousedů z Heřmaniček doma. Není ji možné dostihnout ani na telefonu, protože kočky teď prodává přes prostředníky.