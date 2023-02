Policie zabavila desítky luxusních aut! Mezi poškozenými jsou celebrity i sportovci?!

Tři desítky luxusních aut, tolik se jich podařilo během pátku zabavit pražským a středočeským policistům. Po více než 120 dalších vozidlech prý ještě pátrají. Podle informací Aktu.cz a Blesku jde o kauzu, ve které figuruje majitel firmy Karel K. (†46), kterého koncem ledna našli oběšeného za Prahou.

„Mohu sdělit, že se zabýváme případem v souvislosti s půjčováním (pronájmem) vozidel, které mělo probíhat koncovým uživatelům skrze zprostředkovatelskou společnost. Oznámení jsme začali v této souvislosti přijímat v minulých dnech, právní kvalifikace zatím stanovena není a počet případů zatím také nelze upřesnit, jelikož oznámení začínají teprve přicházet,“ řekl Blesku mluvčí pražské policie Jan Daněk.

Karel K. měl být majitelem firmy, která obchodovala s luxusními vozy. Společnost dovážela automobily jako Porsche, Ferrari, Lamborghini a další. Odvolávala se na 15letou praxi a 350 spokojených zákazníků i 1500 prodaných vozů. Smrt jejího majitele Karla K., který 25. ledna spáchal sebevraždu, však odstartovala řetězec událostí, který patrně neskončí šťastně pro nikoho. Podle informací Blesku v něm jde až o půl miliardy.

Policie po dalších vozech pátrá po celé republice. Hlídky je podle Daňka zastavují a poté zabavují. Jak se případ ale bude dále vyvíjet, není jasné, kriminalisté zatím nemají stanovenou ani právní kvalifikaci.

Sportovci bez aut?

Podle Aktu.cz jde o vozidla, která si Karel K. pronajímal od leasingové společnosti a poté jako prostředník přepronajímal dál. Splátky za ně ale údajně neplatil. Mezi poškozenými jsou podle Hospodářských novin i přední čeští sportovci. Například fotbalisté jako Ivan Hašek, Pavel Nedvěd, Tomáš Sivok, Tomáš Necid či Lukáš Vácha, i další sportovci či podnikatelé. Je tak možné, že mnozí z nich o svá vozidla přijdou.

Podnikatel Karel K. byl známý tím, že dokázal sehnat nedostatkové modely zmíněných značek, a to často za nižší cenu. A jeho klienti, slavní sportovci, celebrity, umělci či podnikatelé, mu věřili, netušili totiž, že vše stojí na schématu podobném tzv. letadlu.

Těžko odhalitelný podvod?

Zákazníci za vůz zaplatili zhruba polovinu či celou částku tzv. na dřevo. Zbytek pak případně dopláceli leasingové společnosti. Firma získávala slevy, aby v tom ale mohla pokračovat, musela působit jako velkoodběratel. Karel K. proto nemohl auta na své klienty přepisovat hned a musel je nějaký čas držet ve vlastnictví. Svým důvěřivým zákazníkům slíbil, že jakmile to půjde, auta přepíše. Část peněz od klientů si pak údajně nechával a část vkládal do splátek leasingu. To zapříčinilo, že nebyl podvod dlouho odhalen.

A jelikož je v technických průkazech vozidel zapsána firma Karla K., mohou tak zákazníci o své vozy přijít.