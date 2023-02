Poslední rozloučení s Alexem (†8), kterého srazil lyžař: Kamarádi za něj vypustili balónky do nebe!

Ve slovenské obci Trstín se naposledy rozloučili s tragicky zesnulým Alexem. Osmiletý chlapec zemřel poté, co do něj na svahu ve velké rychlosti narazil lyžař. Na poslední rozloučení přišla celá obec. Přijeli dobrovolní hasiči v hasičském voze a jeho kamarádi přinesli balónky, které později vypustili do nebe.

Obrovská tragédie se odehrála na svahu v Oščadnici. Lyžař tam ve velké rychlosti narazil do teprve osmiletého Alexe. Nehoda měla fatální následky. První pomoc chlapci poskytla rodina a následně na místo dorazili i záchranáři. Alex zraněním ovšem podlehl.

Padlo obvinění

Podle informací slovenského deníku Plus Jeden Deň se jednalo o devatenáctiletého mladíka, jehož policisté již obvinili z přečinu usmrcení. Po svahu se měl řítit velkou rychlostí a při jízdě Alexe srazit. Nehoda se měla odehrát na sjezdovce číslo 9 Laliky-Strmá. Alexova maminka uvedla, že lyžař se zastavil a plakal. „Jak se dá takový člověk odsoudit? Je to tragédie pro obě rodiny. Ten chlapec si to ponese celý život s námi,“ uvedla maminka zesnulého chlapce s tím, že v sobě nebude živit nenávist, jelikož jí to stejně synka nevrátí.

Smuteční obřad

S malým Alexem se již rozloučili jak jeho nejbližší, tak přátelé. Podle výše zmíněného deníku se na pohřbu sešla celá obec. V hasičském voze přijeli i dobrovolní hasiči z obce a nechyběli ani kamarádi Alexe, kteří přinesli balónky. Právě ty pak po smutečním obřadu vypustili za Alexe do nebe. „Když jsem se dozvěděl, jaká strašná tragédie se stala, uvědomil jsem si, že opravdu stačí velmi málo a náš život skončí,“ uvedl při obřadu kněz. „Malý Alex je v nebi. Už netrpí. Je šťastný,“ dodal.